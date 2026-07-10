Anticorrupción pide al juez que impute al exjefe de gabinete de Sánchez en el 'caso Leire Díez'

Archivo - El expresidente de Correos Juan Manuel Serrano - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, que investigue en la causa a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha trasladado el Ministerio Público, según ha adelantado 'El País' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyera a Serrano una "participación preeminente" en las dos presuntas tramas del caso: supuestas irregularidades en contratos públicos y maniobras para desestabilizar causas judiciales.

Los investigadores apuntaron en su último informe a la contratación "estratégica" de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos, señalando que se realizó "a través, aparentemente", de Serrano.

También señalaron la existencia de indicios de su participación en la presunta red para desbaratar causas que afectan al Gobierno y al PSOE, indicando que los mensajes entre Serrano y Díez analizados sugieren una colaboración "estrecha" para "la consecución de los objetivos".

Además, según las mismas fuentes, la Fiscalía ha apoyado la petición de la UCO para que Pedraz autorice "el acceso, clonado, volcado, visionado y estudio" del teléfono de Serrano, que fue jefe de gabinete de Sánchez de 2014 a 2018 --cuando sólo era líder del PSOE-- y presidió Correos entre ese último año y 2023.