Antidroga insta a las fuerzas de seguridad a registrar la violencia de narcolanchas para achacarles piratería

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Antidroga ha emplazado a las fuerzas de seguridad a que registren "cualquier acto de violencia" contra ellas por parte de embarcaciones que se dedican al narcotráfico, para poder imputarles el delito de piratería.

Por medio de una instrucción dirigida a la Guardia Civil y recogida por Europa Press, la fiscal jefa de Antidroga, Rosa Ana Morán, advierte que "los actos de violencia y acometimiento que cada vez con mayor intensidad se están produciendo en aguas internacionales y nacionales contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o miembros de Vigilancia Aduanera utilizando embarcaciones se vienen incrementando en los últimos años".

Y han aumentado, continúa, "sin que se haya dado una respuesta punitiva suficiente para enfrentar el reto que estas actividades violentas suponen contra la seguridad de la navegación marítima y contra la vida y la integridad física de los afectados".

Por ello, pide que en todos los atestados, oficios o informes que los agentes remitan a la Fiscalía Especial Antidroga "referidos a actuaciones sospechosas de estar cometiendo un delito de tráfico de drogas en aguas internacionales y también en aguas sometidas a la soberanía española utilizando embarcaciones semirrígidas, veleros o cualquier otra embarcación, prohibida o no, se haga expresa y detallada constancia de cualquier acto de violencia, intimación, ataque o acometimiento directo o indirecto".

Se refiere a actos "cometidos por los conductores y ocupantes de estas embarcaciones contra embarcaciones oficiales o contra las personas que las ocupan, especialmente cuando estos actos violentos se dirigen contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de vigilancia aduanera en su labor de impedir la comisión de delitos".

"La constatación en el atestado de todos los detalles de los actos cometidos, acompañados, cuando se disponga de ellos, de fotos, grabaciones cualquier otro medio de constancia permitirá al fiscal poder conocer mejor los hechos ocurridos y valorar para la interposición de la correspondiente querella la existencia de indicios que permitan imputar a los querellados, junto a otros, un delito de piratería", explica.

NO SOLO PARA AGUAS INTERNACIONALES

El Ministerio Público indica que, aunque esta instrucción se refiere preferentemente a los delitos cometidos en aguas internacionales, considera "necesario que se amplíe la aplicación" a incidentes que "se produzcan en otras aguas marítimas, aun cuando la competencia no corresponda a la Audiencia Nacional".

Se trata de "una tarea de coordinación de la actuación de las distintas fiscalías en orden a la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas", razona.

En esta línea, Antidroga alude a una sentencia del Tribunal Supremo de este año que confirmó la sentencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que revocó la absolución por delito de piratería decidida por la Sala de lo Penal de esa instancia.

El Supremo interpretó como piratería, al igual que la Fiscalía, "determinadas conductas en las que se dan acometimientos, actos de violencia, ataques con narcolanchas u otro tipo de embarcaciones utilizadas especialmente para el transporte de droga contra los miembros y fuerzas de seguridad del Estado o a funcionarios de vigilancia aduanera", explica el Ministerio Público.

La sentencia confirmó, añade, que el concepto de este tipo penal "responde a una decisión de política criminal del legislador español adoptada en el marco de los delitos contra la comunidad internacional, para ofrecer una tutela más amplia de la seguridad de la navegación marítima y aérea".

"Desde esa perspectiva, la ausencia de una exigencia de 'propósito personal' o de ánimo de lucro no es una laguna que el juez deba colmar, sino una opción normativa consciente que debe ser respetada", argumenta.

Por todo ello, ve "necesario" que los agentes den constancia de manera detallada de los actos de violencia contra embarcaciones de las fuerzas de seguridad. Fuentes de la Fiscalía han indicado que la instrucción también se ha dirigido a la Policía Nacional.