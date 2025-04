El apagón de la Justicia: desalojo de tribunales, vistas suspendidas y una investigación para saber qué ocurrió

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo, a 27 de febrero de 2025, en Madrid (España). El instructor del 'caso Koldo' interroga esta semana como testigo a la que fuera pareja de José Luis Ábalos durante dos años, que ha aflorado en la causa porque se habría - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El apagón eléctrico que afectó este lunes a la España peninsular ha provocado la suspensión de numerosas vistas, el desalojo de tribunales como la Audiencia Nacional y la apertura de una causa, precisamente por parte de ese órgano, para saber si ese incidente fue un sabotaje informático.

Todo ocurrió en torno a las 12.33 horas de este lunes, cuando el país sufrió una interrupción del suministro eléctrico. El Tribunal Supremo, el órgano jurisdiccional más importante de España, aguantó la caída gracias a generadores, lo que permitió que algunos periodistas trabajaran desde la sala de prensa.

No ocurrió así en la Audiencia Nacional, donde el apagón obligó al desalojo de todos sus trabajadores, desde jueces hasta funcionarios. A través del sistema de megafonía se lanzó un mensaje de emergencia advirtiendo de que la incidencia parecía estar afectando a todo el territorio nacional.

Este martes, y a causa de ese incidente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la suspensión de los plazos procesales en toda España por el apagón, con efectos tanto para ayer como para este martes, por "razones de fuerza mayor".

Los tribunales han reanudado su actividad en la medida de lo posible, aunque numerosos señalamientos han experimentado problemas de diversa índole.

SE INVESTIGA EL APAGÓN

El Tribunal Supremo, por ejemplo, se ha visto forzado a suspender la deliberación en la que iba a estudiar y fallar sobre los recursos de casación a la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los cuatro abogados que integraban el brazo jurídico de ETA.

En la Audiencia Nacional, además, se ha tenido que aplazar una declaración testifical que estaba previsto que se celebrase en la causa en la que se investiga el atentado perpetrado contra el expresidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras.

Este tribunal, cabe recordar, ha sido el primero en dar un paso para investigar el apagón, después de que el juez José Luis Calama haya acordado abrir una causa de oficio en la que indagará si el apagón pudo deberse a un sabotaje informático.

Las consecuencias del mismo también han podido sentirse en los juicios que la propia Audiencia Nacional ha reanudado este martes, y que tuvieron que suspenderse después de la caída del suministro.

"No podíamos prever que ayer iba a haber un apagón que iba a afectar a toda España", ha espetado María Riera, la presidenta del tribunal que se encarga de enjuiciar la pieza Cofely de la trama 'Púnica' tras la queja de algunos abogados.

"NO HAY RED"

Este juicio, el de Cofely, ha arrancado además con retraso de una hora puesto que se estaba esperando a una de las letradas. Además, el apagón también ha sido tema de discusión cuando uno de los abogados se ha quejado.

"No hay red para, al menos, una parte importante. Entonces, si se va a exhibir algún documento, o bien que aporte el documento o se pueda exhibir para que lo veamos los demás, porque si no es imposible seguirlo. Y no hay red", ha advertido uno de los letrados.

El apagón también afectó de lleno a otra de las vistas orales que se estaban celebrando en la Audiencia Nacional. La incidencia afectó, en concreto, a otro de los juicios que se seguían en la sede de San Fernando de Henares, relativos a la presunta criptoestafa de Arbistar.

Este martes también estaba previsto que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, declarase ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana. El propio Mompó ha acudido a la Ciudad de la Justicia, pero dos letrados han pedido aplazar su testifical alegando problemas de conexión.

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha comunicado este martes al Consejo General de la Abogacía Española las anomalías de servicio de Lexnet y ha trasmitido que están trabajando para reestablecer los servicios del Ministerio cuanto antes.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han detallado que esas anomalías se han traducido en fallos del sistema de firma y de visor digital, lo que imposibilitan que se realicen de forma correcta las diligencias judiciales.