Aprobada definitivamente la reforma electoral que desarrolla la circunscripción propia de Formentera

Archivo - Varias personas durante la jornada de Puertas Abiertas en la Cámara Alta, a 28 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado de manera definitiva la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para adaptar la normativa a la reciente modificación de la Constitución que reconoce a Formentera como circunscripción electoral propia para la elección de un senador.

De esta manera, la iniciativa que ha sido impulsada por el PSOE ha finalizado su tramitación parlamentaria y ahora se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, la propuesta aprobada este miércoles modifica los artículos 161.2 y 165.2 de la LOREG para recoger de forma diferenciada las circunscripciones de Ibiza y Formentera, de manera que cada una de ellas elija un representante en la Cámara Alta en las próximas elecciones generales.

Así continúa el proceso iniciado con la modificación del artículo 69.3 de la Constitución, aprobada semanas atrás por el Parlamento balear, que desvinculó a Formentera del 'tándem' electoral que compartía con Ibiza para la elección de senadores.

La nueva configuración exigía, por tanto, adecuar la LOREG, como norma que articula el procedimiento de elección de los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado), con el fin de garantizar la plena efectividad del mandato constitucional, la coherencia interna del ordenamiento y la regularidad de futuros procesos electorales.

DOS SENADORES DONDE HABÍA UN ESCAÑO

De esta forma, "se asegura la plena vigencia del principio de seguridad jurídica y se garantiza que la ciudadanía de Ibiza y de Formentera pueda ejercer su derecho de participación política en igualdad de condiciones".

Por todo ello, el texto modifica los artículos 161.2 y 165.2 de la LOREG para incorporar expresamente a Formentera como circunscripción electoral propia y regular la elección del escaño que constitucionalmente le corresponde en el Senado.

En una disposición transitoria, el partido que sustenta al Gobierno puntualiza que la eficacia de la creación de las circunscripciones electorales al Senado por las islas de Ibiza y Formentera quedará pospuesta hasta la convocatoria de las primeras elecciones al Senado que se celebren.