Aragón critica que el Gobierno planee aprobar el decreto de 'data centers' antes del 29N

Jorge Azcón es el presidente del Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha criticado que el Gobierno pretenda aprobar el nuevo real decreto de los centros de datos antes de los comicios del próximo 29 de noviembre y ha cuestionado que la norma vaya a resolver las más de 600 alegaciones presentadas durante su tramitación.

Azcón se ha pronunciado así durante su intervención en la cuarta edición del foro económico y geopolítico 'Global Trends 2026', organizado por la Cámara de Comercio Estadounidense en España (AmChamSpain), donde ha defendido la necesidad de impulsar las infraestructuras tecnológicas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

También ha acusado al Ejecutivo de querer "sacrificar un futuro tecnológico y económico" de su comunidad y de España "por arrancar un puñado de votos" con la nueva normativa para regular los 'data centers'.

Al evitar la vía parlamentaria, la tramitación de este real decreto únicamente requeriría el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado.

En este sentido, el informe de la CNMC ya estaría aprobado por el organismo que preside Juan José Ganuza tras haber pasado por el pleno la semana pasada, según ha adelantado 'El País'.

Una vez que este dictamen se incorporase al expediente, el Gobierno remitiría el texto al Consejo de Estado para que realizara la valoración jurídica de la norma.

El Gobierno preveía aprobar el real decreto a lo largo del mes de octubre, aunque el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre ha acelerado los plazos de su tramitación.

El Ejecutivo pretende llevar la norma al Consejo de Ministros a finales de octubre o principios de noviembre por la vía urgente, con el objetivo de que pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de la convocatoria electoral.

El proyecto de real decreto establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, así como de resiliencia y soberanía digital, para los centros de datos. Entre otras medidas, plantea que estas instalaciones respalden con nueva generación renovable al menos el 80% de su consumo energético en cada hora de funcionamiento.

El nuevo real decreto para regular los 'data centers' en España estaría liderado en primer lugar por el Ministerio para la Transición Ecológica, junto con Transformación Digital y Economía.

UN MOMENTO "EFERVESCENTE"

El presidente aragonés ha asegurado que el debate sobre la regulación de los centros de datos se está produciendo en un momento "efervescente" y ha vinculado la posición del Ejecutivo al "uso del miedo" ante el desarrollo de la IA.

"El Gobierno de España sabe que hay mucha gente que no entiende la IA y le provoca miedo, por eso va a ir a un debate lo más polémico posible, pensando en los tecnoligarcas y va a sacrificar un futuro tecnológico y económico de mi comunidad, de nuestro país, por arrancar un puñado de votos", ha señalado.

ARAGÓN REIVINDICA 90.000 MILLONES EN INVERSIONES

En este sentido, el presidente aragonés ha defendido el volumen de inversiones tecnológicas que está recibiendo su comunidad y ha asegurado que en los tres años que lleva al frente del Ejecutivo autonómico se han anunciado proyectos por valor de 90.000 millones de euros, fundamentalmente vinculados a centros de datos.

Azcón ha destacado que Aragón se ha convertido en un destino para grandes inversiones tecnológicas y ha citado los proyectos de Amazon y Microsoft, además de otras iniciativas industriales vinculadas al elevado consumo energético.

Asimismo, Azcón ha destacado que Aragón dispone de una importante capacidad de generación de energía renovable y ha defendido que estas condiciones convierten a la comunidad en un destino atractivo para industrias con un elevado consumo energético. "En Aragón vamos a seguir apostando por atraer inversiones y vamos a seguir apostando por estar a la cabeza del desarrollo de las infraestructuras tecnológicas", ha asegurado.