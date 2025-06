Aragón lleva a Madrid su 'sabor de verdad' para proyectar su gastronomía con comida "como la de antes"

Un estand en el Mercado de la Paz Madrid acogerá hasta el 28 de junio a las personas en interesar la gastronomía aragonesa de primera mano

El Gobierno de Aragón ha presentado este miércoles en Madrid su nueva campaña de promoción de Alimentos de Aragón, bajo el lema 'Aragón, sabor de verdad', con la que el Ejecutivo autonómico quiere promocionar a través de "comida como la de antes" la oferta gastronómica aragonesa, tener una mayor proyección en mercados emergentes y ayudar a la industria agroalimentaria, una de las que más peso tiene en la región.

En un acto celebrado en el Mercado de la Paz de Madrid con la presencia del presentador Carlos Sobera, que ha apadrinado la presentación, la dirección general de Innovación y Promoción Agroalimentaria de Aragón ha presentado las líneas principales de su campaña, que pone en valor los sabores de los alimentos de antaño y la veracidad de la comida de la región, que sabe "a huerto, a trabajo, a personas, a ilusión y a historia".

"Madrid es, sin duda, la ventana al mundo más importante del país. Es un orgullo poder presentar aquí la nueva imagen de Aragón Alimentos, fruto de nuestro compromiso con la excelencia, el producto local y la calidad diferenciada", ha señalado en declaraciones a los medios Javier Rincón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón.

Según su explicación, esta campaña busca que el consumidor reconozca "no solo el sabor, sino también el esfuerzo, la tradición y la identidad que hay detrás", dejando atrás la "falsa modestia" que "a veces" tienen los aragoneses, a quienes les cuesta "un poco salir a vender lo nuestro". "Tenemos sin ningún complejo que defender nuestros productos, que la gente los pruebe, porque quien lo hace repite", ha sostenido.

El lema, ideado por el creativo aragonés Víctor Gonzalo, busca poner en valor el carácter genuino de la producción agroalimentaria aragonesa, definiendo las cosas "como son". "Hay un sabor que todos sabíamos que existía, pero quizá habíamos olvidado y es un sabor de la verdad el comerte un tomate y que te salten las lágrimas", ha puesto como ejemplo Gonzalo durante su intervención.

El creativo ha detallado que han querido trasladar esa idea de la comida que sabe a comida en esta campaña, con la intención de que los productos aragoneses se perciban como con un sello de alimentos "de verdad". "Esta es una tierra con muchas bondades y que dice muchas cosas, y hay gente detrás de la de verdad auténtica y eso se traslada a todos los productos que tenéis delante", ha añadido.

"NOS QUEJAMOS MUCHO DE QUE LAS COSAS NO SABEN COMO ANTES"

El presentador Carlos Sobera, vasco de nacimiento pero con familia aragonesa, se ha autodefinido como una persona "exigente" con "buen comer" y para el que la comida es esencial, ya que en torno a ella "se construye la felicidad". Por ello, ha puesto en valor la campaña del Ejecutivo aragonés y su apuesta por recuperar los sabores de antes.

"Cuando era pequeño me comía un tomate y me sabía a tomate. Llegaron los ochenta, los noventa y los 2000, y me parecía que el tomate era una berenjena, que el melocotón era un melón y que el melón era una sandía (...) Muchos nos quejamos de que las cosas no saben como antes", ha lamentado, aplaudiendo que haya quien "mima el producto" y lo hace "con profesionalidad y exquisitez", consiguiendo recuperar los productos como eran antes.

Esta nueva línea de comunicación, que fue presentada la semana pasada en Zaragoza y que contará con un 45% más de fondos propios del Gobierno de Aragón -hasta los 5,7 millones de euros este 2025-, se enmarca dentro del Plan de Acción de la Agroalimentación de Aragón 2025-2028, que apuesta por el crecimiento sostenible, la internacionalización, el relevo generacional, la innovación tecnológica y el prestigio de marca.

El objetivo de la Consejería de Agricultura es que los alimentos de Aragón crezcan en mercados emergentes como los de los países del Mercosur, Rusia, el este de Europa o Canadá. Además, el plan incluye también entre otras acciones, la renovación de la página web 'www.aragonalimentos.es' en el que un avatar, 'Alma Sabroso', puede responder todo tipo de dudas sobre los alimentos de la comunidad.

Hasta ahora, la industria agroalimentaria aragonesa factura más de 9.500 millones de euros y genera 20.000 empleos directos, un 60% más de puestos de trabajo que hace 10 años, convirtiéndose en el principal motor de actividad en 23 de las 33 comarcas de Aragón.

ESPACIO GASTRONÓMICO EN MADRID

Alimentos Aragón acogerá un espacio dedicado a los productos agroalimentarios de aragón del 25 al 28 de junio en el Mercado de la Paz (C/ Ayala, 28), abierto a "todas aquellas personas que quieran conocer la gastronomía aragonesa de primera mano", así como el esfuerzo y dedicación de los aragoneses "para acercar lo mejor de la tierra a todo el mundo", según recoge el Gobierno de Aragón en una nota.

Los interesados podrán degustar desde trufas, borraja, cardo, espárragos o cerezas hasta dulces típicos de Aragón. Todo ello expuesto "en un espacio único" que además ofrecerá degustaciones gratuitas todos los días a las 13.00 horas con acceso libre hasta completar aforo para acercar aún más "el sabor de verdad de los productos de siempre".