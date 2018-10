La Armada sitúa entre los años "2022 ó 2023" la llegada de la primera fragata de la nueva serie F-110

Publicado 26/02/2015 13:03:56 CET

FERROL, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Jaime Muñoz-Delgado, ha asegurado este jueves en Ferrol que "si todo va bien, en 2022 ó 2023 podría" llegar la primera fragata de la serie F-110, un proyecto "estrella" dentro del nuevo "ciclo inversor" que el Gobierno, según ha dicho, "parece que está dispuesto a desarrollar".

Así lo ha anunciado el almirante durante su visita a las instalaciones de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño que la Armada tiene en Ferrol, donde ha recordado que el Ministerio de Defensa busca sustituir las fragatas de la serie F-80 por las nuevas F-110.

El máximo responsable de la Armada ha iniciado su visita a las 9.30 horas y ésta se ha prolongado por espacio de unas dos horas, en las cuales ha tenido ocasión de pasar revista, saludar a los mandos y visitar también algunas de las aulas y simulador de este centro de formación dependiente del Ministerio de Defensa.

Se trata de la segunda ocasión en que Muñoz-Delgado visita las unidades de la Armada de Ferrol en el plazo de un año, asegurando que es "obligación" del AJEMA visitar sus unidades "periódicamente", para dar "animo a la gente y seguir trabajando en el día a día por la Armada y por el bien de España".

SUBMARINO 'S-80'

Muñoz-Delgado también se ha referido al estado actual de ejecución del programa S-80 de submarinos para la Armada que está construyendo Navantia en sus instalaciones de Cartagena. Así, ha admitido que es un "programa tecnológicamente complicado y que ha tenido problemas", pero ha asegurado que "están solucionados".

El almirante ha reconocido que se han producido retrasos debido a "algunas modificaciones en el diseño original", pero ha insistido en que este programa "sigue vivo".

CLEANET

Por otro lado, el AJEMA también ha hablado, en respuesta a preguntas de los periodistas, a la situación generada en las instalaciones militares como consecuencia de la huelga indefinida que secundan algunos trabajadores de la empresa Cleanet, concesionaria del servicio de limpieza.

"Es un problema que estamos sufriendo y que el Ministerio de Defensa está tratando de solucionar", ha aseverado, tras lo cual ha remarcado que esta situación no es "por recortes", sino "más bien de gestión, porque se está pagando religiosamente lo que pone el contrato, y el problema es la empresa".

No obstante, no ha querido referirse a una carta que él mismo remitió al ministro de Defensa, Pedro Morenés, mostrando su disconformidad con algunos de los recortes que están sufriendo los militares en su cobertura sanitaria. "Es una carta interna y, por lo tanto, no voy a realizar ningún comentario sobre esto", ha afirmado.