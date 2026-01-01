Armengol celebra los 40 años de España en una UE de "progreso" y "valores compartidos"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha celebrado este jueves el 40 aniversario de la entrada de España en las Comunidades Europeas, el antecedente directo de la Unión Europea (UE), al considerar que se trata de una etapa de "progreso" y de "valores compartidos" con el resto de países.

"Se cumplen 40 años de la entrada de España en lo que hoy es la Unión Europea. Cuatro décadas de progreso, de valores compartidos, de comprender la fuerza de la unión y usarla para generar bienestar a la mayoría social", ha publicado Armengol en su cuenta de la red social X.

Por todo ello, ha instado a seguir defendiendo este proyecto de "cooperación y avances", al que España ingresó el 1 de enero de 1986, cuando entonces estaba compuesto por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.