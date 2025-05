Armengol cree que el PP usa el Senado para "contraponer" las actividades del Congreso y avisa: "Es tiempo perdido"

Lamenta que haya diputados "orgullosos" de insultar al adversario y defiende gobernar sin Presupuestos, como hacen comunidades del PP

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha acusado al PP de utilizar el Senado para intentar "contraponer" las actividades llevadas a cabo por la Cámara Baja y ha advertido de que, a su juicio, esto supone una pérdida de tiempo.

Durante el desayuno que ha protagonizado este lunes en el Ateneo de Madrid, la dirigente socialista ha lamentado que se esté haciendo un uso del Senado por parte del PP marcado por los "intereses" del partido y con el objetivo de hacer "oposición al Gobierno".

Aunque ha rechazado hablar de "deslealtad", sí que considera que se está utilizando la Cámara Alta, presidida por el 'popular' Pedro Rollán, para "contraponer muchas cosas del Congreso" y a su juicio eso es "tiempo perdido y no sirve". En ese sentido, ha lamentado que la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado se utilice únicamente para hablar de cosas como la Ley de Amnistía y no tanto para hablar de los intereses de las autonomías.

Aún así, Armengol ha contado que la primera persona a la que llamó al ser elegida presidenta del Congreso fue a su homólogo en el Senado para reforzar la relación entre ambas cámaras y cree que su relación con Rollán es "positiva".

LOS GRUPOS TIENEN QUE DAR EJEMPLO

Durante su comparecencia, la dirigente socialista ha reivindicado la necesidad de que la clase política vuelva a la "esencia" de actuar como "servicio público" porque, a su juicio, se avecinan años "muy complicados" y el papel de las instituciones en este contexto es "determinante". "Si no defendemos las instituciones, minamos la democracia", ha alertado.

Aunque como presidenta del Congreso, según ha dicho, está a favor del "pluralismo político" y de que se produzcan "debates vivos" en el hemiciclo, considera que la inmediatez de las redes sociales ha hecho cierto daño a la forma de hacer política porque hay diputados que se sienten "orgullosos" de utilizar el "insulto y la descalificación" como parte del discurso y de su forma de hacer política.

"Si el portavoz del grupo parlamentario no insulta, si se porta bien y si la dirección del grupo es muy exquisita, los otros diputados que se sientan más atrás verán lo que toca hacer y lo que no toca hacer", ha reclamado.

Aun así, Armengol ha aprovechado para asegurar que en la Cámara Baja no solo hay "ruido y confrontaciones estériles", sino que "se trabaja y mucho". "El trabajo es inmenso, cada iniciativa tiene detrás muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de diputados con entidades, con asociaciones, con el sector al que afecta esta ley, con debates y ponencias entre los diferentes grupos intentando pactar", ha incidido.

MINI DEBATES DEL ESTADO DE LA NACIÓN

Armengol también ha querido responder a las críticas de algunos grupos parlamentarios por bloquear la tramitación parlamentaria de sus propuestas enviándolas a lo que denominan el "congelador" del Congreso. "No ha habido ninguna Mesa en el Congreso que no aplazara las enmiendas según la conveniencia de cómo va a ir la tramitación legislativa", ha sostenido, al tiempo que ha defendido estas prórrogas de enmiendas como una estrategia para ganar tiempo para llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios.

En lo relativo a la presencia del Gobierno en el Parlamento y a la posibilidad de que se celebre un debate del estado de la Nación anualmente, Armengol ha dicho que no ve mal esa idea, pero cree que el Gobierno acude con regularidad a comparecer en la Cámara. "Hay mini debates del estado de la Nación casi semanalmente", ha defendido.

Preguntada por los Presupuestos Generales del Estado, la dirigente socialista asume que lo "ideal" sería tener cuentas generales actualizadas para este año, pero no comparte las críticas al Ejecutivo por no tener presupuestos cuando hay muchas comunidades autónomas, gobernadas por los partidos de la oposición, que llevan años sin tener presupuestos. De hecho, ha hecho hincapié en que la falta de mayorías para aprobar unos presupuestos es cada vez más normal en Europa y por ello, cree que no es "tan dramática" la situación en nuestro país.