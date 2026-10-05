Armengol desconvoca la comparecencia secreta de Robles en la que iba hablar de los avisos del CNI sobre Ceuta

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha desconvocado la reunión de la Comisión de Gastos Reservados en la que iba a comparecer este martes la titular de Defensa, Margarita Robles, para informar de la actuación de los servicios de inteligencia antes de la entrada de 80.000 inmigrantes en Ceuta el pasado mes de julio.

Armengol ha tomado esta decisión tras el anuncio de disolución de las Cortes para la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre que ha realizado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El decreto de disolución será publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y por eso el Congreso ha comenzado a desconvocar las actividades parlamentarias que tenía previstas para esta semana, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Así, los miembros de la conocida como Comisión de Secretos Oficiales se quedarán sin poder escuchar las explicaciones de la titular de Defensa sobre la labor de los servicios de inteligencia previa a la entrada masiva del 30 de julio.

TAMPOCO OTROS MINISTROS NI EL CNI

Y tampoco desfilarán ya por esa comisión ni el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, máximos responsables de los otros dos ministerios que manejan gastos reservados, que también habían pedido acudir al Congreso.

Asimismo, quedará en el tintero la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para dar cuenta de los avisos previos a los sucesos de Ceuta. Su presencia fue reclamada por Sumar y Vox, pero el PSOE no la veía necesaria.

Aún así, la propia Robles pidió pública y expresamente a Armengol que citada a Casteleiro que, como ella, estaba deseosa de explicarse ante los diputados, uno por cada grupo, elegidos para formar parte de la Comisión de Gastos Reservados

OTRAS COMPARECENCIAS QUE DECAEN

Además de la comparecencia de Casteleiro, el PP tenía registradas las del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y del director de Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el teniente general Antonio Romero Losada, también por la crisis de Ceuta.

Vox también reclamó que acudiera al Congreso en sesión secreta la directora del Departamento de Seguridad Nacional, la general de brigada del Ejército del Aire y del Espacio, Loreto Gutiérrez Hurtado, una comparecencia que tampoco se sustanciará.

Y con la disolución de las Cortes también decaerá la petición del PP para que el director del Gabinete del presidente del Gobierno, Diego Rubio, aclarara ante la Comisión Mixta para la Unión Europea por qué se destituyó a la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), por dar una primera cifra de inmigrantes que habían entrado en Ceuta de forma irregular.