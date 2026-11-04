Armengol elogia la 'ley de nietos' y avisa de retrocesos: "El tiempo no corre a favor de la memoria democrática"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, a su llegada a la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 20 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha hecho este miércoles un balance de "claroscuros" en materia de memoria democrática durante esta legislatura, destacando "avances" como la conocida como 'ley de nietos', pero también alertando de que "el tiempo no corre a favor de la memoria" por los "retrocesos" en comunidades autónomas que están sustituyendo sus leyes de Memoria por otras "que buscan borrar el rastro de la verdad y la justicia".

Así lo ha señalado durante la inauguración del acto de conmemoración del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura, celebrado en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, donde ha explicado que esta cita supone un "fin de etapa" ante la disolución de las Cortes ante la convocatoria de nuevas elecciones generales.

En su intervención, ha destacado como "hitos brillantes" la aprobación de ley sobre memoria democrática y la disposición adicional conocida como 'ley de nietos', que ha permitido casi 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad por parte de descendientes de exiliados, y los informes sobre persecución política "que han permitido reparar a más de 600.000 personas".

También ha puesto en valor la labor de los fiscales de memoria democrática, los miles de trabajos de exhumación realizados y las actuaciones simbólicas desarrolladas en el Valle de Cuelgamuros.

Frente a estos avances, la presidenta del Congreso ha advertido de que algunas comunidades autónomas, entre las que ha citado Baleares, están sustituyendo sus leyes de memoria por otras normas que, según ha denunciado, pretenden "borrar el rastro de la verdad y la justicia y perjudican la reparación de las víctimas".

En este contexto, Armengol ha advertido de que "el tiempo no corre a favor de la memoria" y ha indicado que todavía quedan 11.000 cuerpos en fosas franquistas y ha defendido la necesidad de "blindar un compromiso firme con la verdad, la justicia y la no repetición". También ha destacado las actividades promovidas por el programa 'España en Libertad' para fomentar el espíritu crítico.

HOMENAJE A LAS MUJERES RAPADAS DURANTE EL FRANQUISMO

La Cámara Baja ha dedicado su homenaje anual a las víctimas del franquismo a las mujeres represaliadas durante la dictadura y, en particular, a aquellas que fueron rapadas como forma de humillación.

Según ha señalado Armengol, estas mujeres, 'las rapadas' figuran entre las víctimas más silenciadas de la dictadura y ha defendido la necesidad de reparar, en la medida de lo posible, "aquel dolor específico, aquella vergüenza cruel" ejercida contra ellas. "Analizar y observar nuestra historia con perspectiva de género es un trabajo diario que no podemos abandonar", ha afirmado.

Asimismo, Armengol ha recordado que este año se cumplen 90 años del comienzo de la Guerra Civil y del fusilamiento de la maestra María Domínguez, asesinada en Fuendejalón. Además, ha mencionado la retirada, a petición de asociaciones memorialistas, de los retratos de presidentes de las Cortes franquistas y ha defendido que el Congreso debe ser un lugar de memoria.

Tras su intervención, el acto ha continuado con un coloquio entre las historiadoras María Rosón Villena, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y Sescún Marías Cadenas, profesora de la Universidad de Zaragoza. La conmemoración ha incluido la representación con títeres de la obra 'Melón Pelado', a cargo de la compañía ButacaZero.

Entre los asistentes estaban la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la fiscal especial de la memoria, la exministra Dolores Delgado; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas; y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, entre otras personalidades.