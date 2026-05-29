Armengol y su homólogo griego llaman a avanzar hacia una Europa más fuerte y comprometida con la paz y los derechos

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y su homólogo del Parlamento heleno, Nikitas Kaklamanis, coincidieron este viernes en la necesidad de avanzar en la construcción de una Europa "más fuerte, democrática y comprometida con la paz y los derechos sociales" ante el actual contexto de incertidumbre internacional y las tensiones crecientes en Oriente Próximo.

Durante la inauguración del II Foro Parlamentario Hispano-Heleno, Armengol ha reivindicado el papel de la cooperación institucional y del diálogo político entre países del Mediterráneo, como España y Grecia, con el fin de reforzar la cohesión de la UE y afrontar de manera conjunta los desafíos geopolíticos y económicos.

RELACIONES "EXCELENTES" ENTRE AMBOS PAÍSES

La presidenta del Congreso ha puesto de relieve que tanto España como Grecia, además de un mar, comparten una manera de entender el mundo y una sensibilidad común forjada en el encuentro entre pueblos, así como una responsabilidad compartida que queda patente en sus "excelentes" relaciones en ámbitos como la cooperación, la política, la economía o la cultura.

Pero Armengol ha añadido que también les une una defensa común de los valores democráticos europeos para advertir que la democracia, la libertad y el pluralismo "no son conquistas definitivas", sino compromisos que deben renovarse diariamente desde las instituciones.

Y de ahí, ha dicho, la importancia de este foro y este diálogo entre parlamentos en tanto que son espacios donde la diversidad política se transforma en deliberación pública y donde las sociedades encuentran cauces de representación y de entendimiento.

Por tanto, este encuentro es, para Armengol, una oportunidad magnífica para "estrechar" vínculos bilaterales, pero también para reforzar el pacto de los parlamentos español y griego con una Europa "más cohesionada, más fuerte y más capaz de responder unida a los retos".

LOS DESAFÍOS NO SON POCOS NI SENCILLOS DE TRATAR

Armengol ha defendido que los desafíos que España y Grecia comparten "no son pocos" ni sencillos de abordar para subrayar que la diplomacia parlamentaria es hoy "más necesaria que nunca" y este II Foro "es una muestra de la voluntad de ambos países para fortalecer una relación bilateral sólida y de contribuir juntos al proyecto europeo desde el sur de Europa y desde nuestra identidad mediterránea".

En concreto, Armengol ha señalado la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea a través de una mayor coordinación en ámbitos como la energía, la innovación tecnológica, el desarrollo industrial y la seguridad compartida, pero también ha destacado el potencial del Mediterráneo como espacio clave para impulsar la transición ecológica y las energías renovables.

En su turno, el presidente del Parlamento heleno, Nikitas Kaklamanis, del centroderechista Nueva Democracia, ha suscrito "totalmente" las palabras de Armengol sobre el presente y futuro de Europa y ha confesado que espera que la próxima vez que se vean Europa "se haya despertado" y haya asumido "el papel que debería tener y que merece tener".

SESIONES DE TRABAJO Y CONCLUSIONES

Tras la inauguración de este foro, han arrancado las sesiones de trabajo, la primera de las cuales versa sobre la cooperación entre industrias de Defensa en el ámbito bilateral y de la Unión Europeaen el marco de la crisis de Oriente Medio y las implicaciones para la región mediterránea.

Una sesión en la que intervendrán Eugenia Carballedo Berlanga y Vicente Montávez Aguillaume, vicepresidenta primera y portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea, respectivamente; y los portavoces de la Comisión de Defensa, Agustín Conde Bajén y Caridad Rives Arcayna.

A continuación, se celebrará una segunda sesión relativa a las políticas energéticas de España y Grecia y las interconexiones transfronterizas en la que participará Juan Diego Requena Ruiz, portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El foro concluirá con una última sesión, que comenzará a partir de las 14:00 horas, sobre las políticas de reindustrialización en ambos países, incluido el sector marítimo. Y, para finalizar, se celebrará la sesión de clausura con la adopción de las correspondientes conclusiones.