Arrimadas niega estar hablando con el PP para ser candidata por Cádiz y dice que se muda por motivos personales

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha negado este martes tajantemente estar negociando su salto al PP, concretamente para encabezar la lista de este partido por Cádiz en las próximas generales, y ha explicado que su decisión de mudarse a Jerez se debe únicamente a "motivos personales".

Así ha respondido Arrimadas en rueda de prensa al ser preguntada sobre las opiniones que ha vertido sobre ella Fran Hervías, que fue 'número dos' del partido durante la etapa de Albert Rivera y acabó asesorando al PP de Pablo Casado. Entre otras cosas ha sido él quien ha apuntado a esa posible candidatura de Arrimadas por Cádiz.

"Yo hago valoraciones de las cosas importantes, no de las que no son no importantes ni son verdad", ha replicado la diputada naranja, incidiendo en que Ciudadanos es su partido, en el que va a "estar siempre". "No voy perder tiempo en cosas ni en personas que no tienen ninguna relevancia", ha remachado.

En este contexto, ha desvinculado de la política su decisión de mudarse de Madrid a Jerez (Cádiz), su localidad natal, y en la que vive el grueso de su familia. "Me he ido para estar cerca de mi familia, no hay ningún motivo político ni ninguna historia rara. Es una decisión personal y perfectamente entendible por muchísima gente que necesita el apoyo de sus familiares cuando se tienen niños muy pequeños", ha explicado.

Arrimadas ha dejado claro que en este momento sólo piensa en seguir con su labor de portavoz en el Congreso y que "ya decidirá" más adelante si concurre a las primarias para ser candidata a La Moncloa por Ciudadanos.

LISTA DE VILLACÍS

Por otra parte, la portavoz ha rehusado ahondar en la marcha de al menos cinco de los once ediles que Ciudadanos logró en 2019 en el Ayuntamiento de Madrid y que no repiten en la candidatura presentada este martes por la aún vicealcaldesa, Begoña Villacís.

Arrimadas ha preferido elogiar esa lista compuesta, ha dicho, por gente con "experiencia de gestión" y también proveniente de la sociedad civil. "Estamos preparados para afrontar la campaña con buenísimos candidatos y equipos que van a defender la gestión de Ciudadanos", ha dicho, recalcando que las encuestas apuntan a que su partido va a seguir siendo "decisivo" en la capital. "Ojo con el equipo de Ciudadanos porque muy probablemente siga en el Ayuntamiento de Madrid", ha concluido.