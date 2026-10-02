Arrojan octavillas en el hemiciclo al grito de "los fondos buitre gobiernan el Congreso"

Personas del Sindicato de Inquilinas protestan durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de activistas han arrojado octavillas desde la tribuna de invitados al hemiciclo al grito de "los fondos buitre gobiernan el Congreso", tras la votación del decreto ley de vivienda que contenía la prórroga automática de los alquileres, que ha sido derogado con los votos de PP, Vox, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria.

Los tres activistas han recibido el aplauso de los diputados de Sumar que permanecían en el Salón de Plenos como el grueso los miembros de la Cámara. Los pasquines que han lanzado han caído mayoritariamente en la zona que ocupa la bancada socialista.

Anteriormente, otra de las personas que seguía la sesión desde la tribuna ha sido desalojada después de gritar "sinvergüenzas, ojalá estéis como nosotros". Lo ha hecho tras la derogación del primer decreto ley que contenía, entre otras cosas, la prohibición de desahucios hasta 2030 y que ha caído al ser rechazado por PP, Vox, Junts y UPN.