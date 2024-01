El asesor que hizo la declaración de Rato para la amnistía fiscal asegura que advirtió partidas de origen desconocido

Sostiene que debía haber incluido información sobre otra sociedad de Rato de la que tuvo conocimiento un año después



MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El asesor fiscal que elaboró la Declaración Tributaria Especial (DTE) del exministro de Economía Rodrigo Rato en 2012 para que se acogiera a la amnistía fiscal, Fernando Sedano, ha señalado este viernes ante el tribunal que al estudiar la documentación le advirtió de ciertas partidas de las que no encontraba el origen y que no incluyó información de una sociedad denominada Wescastle porque tuvo conocimiento de la misma un año después.

En esta undécima sesión del juicio que se sigue contra Rato en la Audiencia Provincial de Madrid por el incremento presuntamente ilícito de su patrimonio, se ha escuchado el testimonio de Sedano sobre el entramado societario que el exministro podría haber usado para ocultar dinero a la Hacienda española.

En esta causa, la Fiscalía sostiene que Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal declarando ser el propietario de la sociedad Red Rose Finantial y que omitió cualquier referencia a otras sociedades que él mismo tenía, declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333,50 € y pagando a la Hacienda española 11.533,35 €.

Para el Ministerio Público, Rato, "lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente" su situación con el fisco, utilizó esa amnistía fiscal como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior.

Sedano, a preguntas de la fiscal, ha explicado que toda la documentación que incluyó en la DTE tenía que ver con la sociedad Red Rose Finantial y que la misma comprendía los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010. Preguntado por una transferencia concreta de 700.000 dólares de esa sociedad en el banco suizo BSI, ha explicado que él mismo se puso en contacto con el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) para trasladarle vía informe de que había encontrado una serie de incidencias en su DTE, y que una de ellas era "que había una serie de partidas en las que el origen no se encontraba". "Se le hizo una advertencia al respecto", ha indicado.

Sobre por qué no se declaró el valor de adquisición de determinadas acciones, ha explicado a la Sala que en esa DTE se declaraban rentas y no valores patrimoniales, y que de acuerdo con los criterios de la Dirección General de Tributos "si el contribuyente puede demostrar que los bienes y derechos detentados en 2010 venían de ejercicios prescritos, no tenía que declararlos como ganancias patrimoniales", y por tanto solo debía declarar rentas que hubieran derivado de esos bienes en ejercicios no prescritos.

En este sentido, ha explicado que en el caso de Rato así se actuó, y ha apuntado que entiende que existe cierta confusión con la amnistía fiscal, porque "se piensa que es una imagen patrimonial y no lo es, (porque sólo) se declaran rentas". Además, ha incidido que la DTE del exministro comprendió desde 2008 a 2010 porque el 2007 estaba ya prescrito en noviembre de 2012, año en el que se realiza.

COMPARTIMENTO ESTANCO

Por otro lado, ante la pregunta de si examinó al realizar esa DTE si hubo alguna aportación al patrimonio de Rato, ha explicado que él preguntó "expresamente" al exministro si Red Rose Finantial había funcionado como compartimento estanco sin relación con entradas y salidas del exterior en esos tres años (2008-2010) y ha apuntado que le dijo que efectivamente "había funcionado de forma independiente, como estanco".

A consecuencia de ello le puso una mención en el informe sobre esa DTE en el que le explicaba que cabía entender que determinadas transferencias eran internas o podrían venir de ejercicios anteriores, pero que carecía de información bancaria al respecto.

Al hilo, ha indicado a preguntas de la fiscal que no se incluyó en esa DTE nada respecto a la sociedad de Vivaway --otra de las sociedades de Rato sobre la que el Ministerio Público pone la lupa-- porque en en ese caso el único activo era una participación en la mercantil Kradonara --también vinculada al exministro-- y que venía de ejercicio prescrito. Así, como no tuvo rentas entre 2008 y 2010, no se incluyó, ha explicado.

WESCASTLE: INFORMACIÓN FRAGMENTARIA

Sedano, que ha respondido a las partes durante más de 4 horas, ha dado cuenta también de la declaración de la renta complementaria que hizo para Rato por el ejercicio de 2011 y también sobre el modelo 720 (declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero) de 2012, donde surgió un problema porque dos días antes de terminar el plazo de presentación en abril de 2013 se encontró con documentación nueva sobre una sociedad panameña del exministro denominada Wescastle de la que no tenía conocimiento.

Según ha explicado, se encontró esa documentación en su despacho de Madrid y vio que "dejaba que desear" porque tenía muchos "defectos", y ha afirmado que le extrañó "ciertamente" que no se hubiera incluido en la DTE en 2012. Tras hablarlo con el jefe del despacho Plazas Abogados, Domingo Plazas --también encausado--, quedaron en que ellos como asesores externos harían ese modelo 720 y que el asesor personal fiscal de Rato se debería ocupar de las regularizaciones que procedieran en una declaración complementaria posterior.

"El día que me encontré el regalo encima de la mesa, hice una serie de respiraciones para tranquilizarme y me dije: Voy a examinarlo. Lo examiné y le expuse las deficiencias", ha explicado, para añadir que la información de Wescastle era "fragmentaria".

LOS CRÉDITOS LOMBARDOS Y LA VERBENA DE FACTURAS

Por otro lado, ha indicado que "pudiera ser" que Rato tuviera lo que se conocen como créditos lombardos, para luego pasar a explicar que estos se dan cuando un sujeto coloca dinero en un banco como garantía para obtener un préstamo y acto seguido justifica el pago de intereses para deducirse de los mismos ante el fisco.

Con todo, ha incidido en que no recuerda haber visto ningún apunte en la documentación que analizó que tuviera que ver con ese tipo de créditos, si bien ha especificado que en la DTE sólo se declaraban rendimiento positivos y no negativos, y los intereses son rendimientos negativos.

Cabe recordar que según explicaba la Fiscalía en su escrito de acusación las supuestas cantidades ocultas a Hacienda por Rato habrían sido objeto de mecánicas de blanqueo como el uso del llamado crédito lombardo "que le permitía obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores".

Este viernes la fiscal también le ha preguntado por un comentario que hizo con un compañero sobre la mercantil Kradonara --propiedad de Rato-- en el que hablaba literalmente de "un 'chocho' de facturas y de verbena de facturas".

Sedano, al igual que hicieron otros compañeros con anterioridad, ha explicado que en Plazas Abogados trabajaban con sociedades que debían ser de personas que eran residentes en el extranjero y que tenían una naturaleza inmobiliaria. El comentario, ha explicado, venía a colación de que en Kradonara se empezaba a ver una actividad mercantil por contratos con Telefónica desde 2013 que estaba fuera de los parámetros fijados por el despacho y por eso comentó con Domingo Plazas que había que dejar de ser administradores de la misma.