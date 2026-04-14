La asociación mayoritaria de jueces pide a Bolaños "respeto" a Peinado tras el procesamiento de Begoña Gómez

Archivo - El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, en la Delegación del Gobierno, a 16 de julio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha pedido al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "respeto" a decisiones como la del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por cuatro presuntos delitos.

A través de un comunicado, la asociación ha tachado de "inadmisible" que "un miembro del Gobierno" como Bolaños reaccionara ante esa decisión judicial asegurando que Peinado "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y también "a muchos jueces y magistrados".

La APM ha señalado que, "en un Estado de derecho, las resoluciones judiciales no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos".

Al respecto, ha añadido que esos cauces "existen precisamente para garantizar los derechos de todas las partes y para corregir, en su caso, cualquier eventual exceso o infracción".

INDEPENDENCIA JUDICIAL

La asociación ha remarcado que los jueces "no necesitan que el Poder Ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos", sino "respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno".

Y ha indicado que lo "deseable" sería que el Ministerio de Justicia "concentrara sus esfuerzos en los problemas reales que afectan al funcionamiento de la Justicia".

A su juicio, "y singularmente, en las graves dificultades organizativas y materiales que está evidenciando la implantación de los tribunales de instancia", en vez de realizar "valoraciones políticas sobre procedimientos en tramitación".