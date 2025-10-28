La asociación palestina atribuye a Sidenor más de mil toneladas de acero vendido a una empresa de armamento israelí

Fachada de la Audiencia Nacional, antes del juicio a Yassine Kanjaa, a 06 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

La Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, que se ha querellado en la Audiencia Nacional contra la empresa siderúrgica Sidenor por presuntamente vender acero a la empresa armamentística Israel Military Industries (IMI Systems), asegura que la compañía española ha enviado "1.207 toneladas de acero desde agosto de 2024" a la israelí, según investigaciones periodísticas.

Así lo explica en su querella, a la que ha accedido Europa Press, en la que la asociación dice que tiene "constancia" de 989 toneladas vendidas por Sidenor a IMI Systems en tres remesas diferentes, "entre otros envíos". En concreto, detalla que Sidenor envió 393 toneladas de acero el pasado 4 de junio, 306 toneladas el 20 de mayo y 290 toneladas el 7 de agosto de 2024, relata el texto.

La querella fue presentada el pasado junio, cuando --según explica la asociación palestina-- conocieron el presunto envío inminente por parte de Sidenor de 122 toneladas de acero a IMI Systems a través de un barco con bandera de pabellón de Malta que atracó en Barcelona.

En base a esa querella, el juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge acordó investigar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos, por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio.

La asociación justifica atribuir a los investigados el delito de contrabando porque considera "iluso" pensar que pudieran mandar los materiales sin saber que era obligatorio tener un permiso.

"Debe considerarse, además, que Sidenor, al dedicarse a la fabricación de aceros especiales y contar con la certificación de calidad para la producción de material de defensa, posee un conocimiento especializado del sector, por lo que resultaría iluso pensar que pudieran estar enviando acero a una empresa armamentística israelí sin conocer la necesidad de obtener una autorización previa", subraya la asociación.

Además, remarca que, "según ha informado en varias ocasiones el Gobierno español", a partir del 7 de octubre de 2023, el día de los ataques de Hamás a civiles israelíes, "no se ha autorizado ninguna nueva operación de exportación definitiva de material de defensa con destino final en Israel".

DELITO COMPLICIDAD CON GENOCIDIO

En esta línea, la asociación argumenta que "tanto el material de defensa como los productos y tecnologías de doble uso (...) están sometidos a un régimen de autorización previa". De no obtener dicho permiso para envíos que superen los 50.000 euros, "nos encontramos ante un delito de contrabando", detalla.

En cuanto al delito de genocidio, parten de que tal calificación, respecto "a los hechos cometidos por el Estado de Israel contra la población civil en Gaza, ha sido respaldada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya"

Según el magistrado, los investigados tendrían pleno conocimiento de que IMI Systems se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento, por lo que los ha citado a declarar el próximo 12 de noviembre.

Y añadió que la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre, así como en la querella de la asociación palestina.

En la querella se pidió que el Ministerio de Economía informara sobre las autorizaciones concedidas a Sidenor para el envío de materiales a Israel desde octubre de 2023, así como de la "entrada y registro del lugar donde se encuentren los materiales descritos".