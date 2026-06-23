Asociaciones de víctimas de la dana exigen que Mazón pierda el aforamiento para que sea juzgado

Representantes de asociaciones por las víctimas de la dana se concentran frente al Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diferentes asociaciones de víctimas de la dana se han reunido este martes en la puerta del Congreso para pedir que se le retire el aforamiento al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón para que así pueda ser juzgado por su papel en la gestión de la catástrofe por la que murieron 230 personas el 29 de octubre de 2024.

Representantes de varias asociaciones de víctimas de la riada han dado declaraciones a los medios de comunicación frente a la Cámara Baja arropados por diputados del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y Podemos.

La abogada de la 'Asociación de Víctimas de la dana 29 de octubre de 2024', Miriam Salmerón, ha avisado de que han interpuesto una demanda de amparo al Tribunal Constitucional como respuesta a la negativa del Tribunal Supremo (TSJ) de Valencia a investigar a Mazón, ahora diputado de las cortes valencianas, en la causa abierta en el Juzgado de Instancia de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana y las muertes asociadas.

"Hemos probado que hace un uso espurio de su escaño como diputado, así como que no hay un nexo funcional entre los delitos que se le imputan y su acta de diputado", ha explicado la letrada. Asimismo, aunque haya considerado "muy positivas" las comisiones del Congreso y del Senado sobre la dana, ha mantenido que necesitan que el expresidente "se siente como investigado en Catarroja".

Salmerón también ha criticado la actuación del Alto Tribunal en la causa, puesto que considera que "ha usurpado funciones propias de una audiencia provincial y sus funciones como tribunal de competencia a la jueza" Nuria Ruíz Tobarra, responsable del caso, cuando rechazaron investigar a Mazón en el pasado mes de abril.

QUE EL PP LE SOLICITE EL ACTA

Por su parte, la portavoz de la Asociación de víctimas '29 d'Octubre', Mariló Gradoli, ha sostenido que el Constitucional "tiene el deber de atender a las víctimas" y que esta se trata de "una oportunidad histórica" de priorizar a las víctimas ante "un privilegio como es el aforamiento".

Además, ha apelado a la empatía de los miembros al mostrar esperanza en que "las personas que conforman ese tribunal entiendan el dolor y entiendan la situación de los familias de las víctimas mortales que día a día recuerden que faltan".

Por su parte, el presidente de la Asociación de damnificados por la dana, Álex Carabal, ha deslizado que el PP debería solicitar el acta de quien fuera su líder en Valencia hasta el pasado noviembre.

"AÚN QUEDAN VÍDEOS EN UN CAJÓN"

Carabal ha criticado que más de un año después aún queden "vídeos en un cajón", en referencia a los mensajes descubiertos el pasado 11 de junio en los que Mazón trasladaba a sus consejeros que había que "inundar" de datos los medios de comunicación porque eso es algo que "desprende sensación de estar alerta que te cagas"; y ha aseverado que están "casi en el punto de inicio, o peor".

Sobre ello, Ernesto Martínez, de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana 29-O, se ha cuestionado sobre cuántas mentiras se han ocultado y ha ironizado al respecto: "Ya que pensábamos que no se podían superar, pues se han superado".

Al ser interpelado por el desaforamiento de Mazón, Martínez ha dicho que, si al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont se le ha quitado el acta para juzgarle por el 'procés', porqué no se hace lo mismo con el 'popular' cuando "está más que probado que tenía una responsabilidades que no cumplió".

Finalmente, Toñi García, cuyo marido e hija fallecieron en la dana, ha insistido en que "se sigue sin asumir responsabilidades" por la catástrofe y ha señalado a Mazón por que "se ríe delante de la cara de todo su pueblo valenciano" al no asistir a su escaños en las cortes autonómicas "por el que se le paga".