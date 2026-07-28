Asturias lamenta la ausencia "justificada" de Puente: "Hay que estar donde se deciden las cosas"

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa tras el consejo de Ministros, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo (PSOE), ha lamentado este martes la ausencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la Conferencia Sectorial, al considerar que "hubiese sido muy adecuado" que asistiera al encuentro. "Yo estoy aquí porque creo que hay que estar donde se deciden las cosas y pedimos lo mismo", ha afirmado.

En declaraciones a los medios tras la reunión, el consejero socialista ha precisado, no obstante, que entiende que el ministro "tendrá una causa justificada" por la coincidencia con la reunión del Consejo de Ministros, por lo que ha evitado sumarse a las críticas de otras comunidades por su ausencia.

La Sectorial, que finalmente ha estado presidida por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, pretendía abordar cuestiones como el futuro billete único estatal, el desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible y los primeros trabajos sobre el futuro mecanismo de financiación del transporte público.

Asimismo, ha asegurado que la conferencia ha sido "dura", con intervenciones especialmente críticas de algunos representantes de comunidades gobernadas por el PP, a los que ha reprochado intentar trasladar al encuentro la "agenda política de (la Comunidad) de Madrid".

"Las comunidades tenemos otras necesidades", ha afirmado Calvo, quien ha defendido que estos foros deben servir para abordar los problemas específicos de cada territorio y no convertirse en un debate político ajeno a las prioridades de las autonomías, especialmente de las más periféricas.

POSICIONES COMUNES EN EL NOROESTE Y PEAJE DEL HUERNA

Pese a todo, el socialista ha asegurado que en la reunión ha compartido posiciones comunes con las comunidades 'populares' del noroeste peninsular, como Galicia y Castilla y León.

En esta línea se ha referido fundamentalmente al ámbito ferroviario, en el que aspiran a incorporarse al ancho internacional, y en la red de carreteras, poniendo el foco en la autopista del Huerna (AP-66), cuyo peaje ha sido declarado ilegal y la supresión del mismo respaldada por la Comisión Europea.

De esta manera, Calvo ha recordado la exigencia del Principado al Ministerio para la eliminación o bonificación total mientras duren las obras en la carretera, haciendo hincapié en la multa de 1,1 millones de euros anunciada este lunes por la Dirección General de Consumo sobre Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista.

"El Ministerio tiene una labor de seguimiento de esa concesión, creo que es un tema muy serio", ha matizado el consejero asturiano, quien ha reconocido que las reclamaciones en infraestructuras del Principado son "urgentes" y "no admiten más demora".