Atocha vive un día "raro" marcado por la "pena" y la huelga de maquinistas

Pantallas con la información de los trenes, en la estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, a 28 de octubre de 2026, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros y trabajadores de la estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes han afrontado un día "raro" marcado por la huelga de maquinistas y por la "pena" tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Por la tarde, en los mostradores de Iryo y Renfe reinaba la tranquilidad, con algunas personas esperando pacientemente su turno para cambiar o anular billetes. Una trabajadora ha explicado a Europa Press que el ambiente hoy era "un poco raro" al juntarse el accidente de este miércoles con la huelga.

"Atocha no es así, está todo el mundo como viajando con miedo", ha señalado, al tiempo que ha precisado que la mayoría de pasajeros que tenían viajes programados en trenes de alta velocidad se han acercado a pedir anulaciones de billetes.

Además, algunos viajeros que se dirigían a coger sus trenes se han sumado al minuto de silencio que se ha guardado en la estación en recuerdo de los fallecidos en Urda. Hasta el lugar del homenaje se han acercado Solange y Miguel, una pareja colombiana que se disponía a tomar un tren a Barcelona. Ambos han recordado con "tristeza" el accidente de Urda. "Es una lástima", han afirmado.

Los trabajadores de los comercios de la estación también han vivido la jornada con pena. La dependienta de una tienda de comestibles ha señalado a Europa Press que una compañera de la cafetería aledaña estaba muy afectada porque el maquinista del AVE siniestrado era un cliente habitual.

En otro bar cercano, un empleado ha asegurado que el ambiente ha sido de tranquilidad. "Ha venido poca gente, cualquier día de diario estaría muy lleno, no es la Atocha normal, se nota mucha pena", ha expresado.

Al mismo tiempo, unas empleadas de la limpieza aludían también a ese "ambiente raro". "Cualquier día, esto estaría imposible. Ayer pasamos el día muy mal", han recordado emocionadas.

Aunque la mayoría de pasajeros se dirigían a sus puertas de embarque con serenidad, otros protestaban por la cancelación de trenes. Entre los afectados, se encontraban Carmen y su marido, que estaban en Sevilla cuando ocurrió el accidente. "Teníamos el viaje a Zaragoza pero se ha cancelado, hemos tenido que alquilar un coche y ahora aquí cogeremos el tren", han explicado, lamentando la falta de soluciones que les han ofrecido.

Pese al accidente de este miércoles, Carmen asegura que se sube al tren sin miedo. "No voy a tener miedo, ¿para qué? Quiero volver a mi casa", reconoce a Europa Press.

ENFADO POR LA "FALTA DE MANTENIMIENTO"

En la misma línea, Beatriz, otra pasajera que viajaba con su hija a Barcelona, ha remarcado que no siente ningún temor aunque ha mostrado su enfado por la "falta de mantenimiento" en las infraestructuras ferroviarias.

"Siento muchísima impotencia, creo que somos un país del primer mundo como para que pasen estas cosas", ha lamentado, al tiempo que ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas.

De forma paralela, la huelga de maquinistas ha generado largas colas y cambios de último minuto en conexiones con otras localidades, tal y como ha denunciado un grupo de viajeros que se dirigía a Toledo y cuyo tren ha sido suspendido.

En torno a las 15:30 horas, más de un centenar de personas salían de la zona de embarque en dirección a la calle para subir a los dos autobuses en los que han sido recolocados para llegar hasta su destino por carretera.

"Esta mañana en Toledo había una cola impresionante y el tren salió con retraso y ahora cuando tengo que volver a casa, me encuentro esto, que nos llevan en autobús", se ha quejado Javier, al tiempo que ha afirmado que si tuviera que viajar a Madrid a diario no lo cogería por la "inseguridad".