La Audiencia de Barcelona avala juzgar a seis mossos por una presunta agresión racista

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha avalado juzgar a seis mossos por una presunta agresión racista en enero de 2019, después de que SOS Racisme pidiera al Juzgado de Instrucción 5 de Manresa (Barcelona) que les condenara por presuntos delitos de torturas y lesiones leves.

Según el auto consultado por Europa Press, los agentes alegaban que el magistrado no había concretado la autoría de los insultos y amenazas racistas hacia un joven, y aseguraron que realizó una "imputación conjunta e indiscriminada" a los seis agentes imputados, pero el juez ha expresado que ve "razonable y admisible" juzgar a todos los agentes por algún delito.

Han explicado que "se deberá decidir sobre la apertura de juicio oral, y en caso de que se acuerde, habrá que resolver la cuestión en una hipotética sentencia".

Según el escrito de acusación, SOS Racisme aseguró en su escrito que los agentes insultaron, agredieron, humillaron y vejaron al denunciante, Wubi, y que uno de ellos lo hizo "de forma continuada" durante más de 20 minutos.

También afirmó que, cuando el joven intentó huir, uno de los policías disparó y, también según el escrito de acusación, más tarde dijo al denunciante: "He fallado, ¿eh? Que si no te reventaba las costillas con la bala. ¿Has escuchado la bala cuando he disparado?".

La investigación judicial concluyó que los agentes también le lanzaron "expresiones injuriantes o amenazantes" como 'te arranco la cabeza', 'eres un mono', 'hijo de puta', 'es lo más cerca que vas a ver el demonio', 'negraco de mierda' y 'tontolaba'.