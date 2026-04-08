La Audiencia de Madrid avala el rechazo de Peinado a la citación de Aldama como testigo en el 'caso Begoña Gómez'

Archivo - Víctor de Aldama a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de no citar al empresario Víctor de Aldama como testigo en el 'caso Begoña Gómez', como había solicitado Hazte Oír, que ejerce la acusación popular unificada.

En un auto recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial avalan ahora la decisión de Peinado, que rechazó la testifical de Aldama en el marco del proceso de instrucción del caso en una resolución que fue recurrida por la acusación popular.

La Audiencia Provincial considera que la testifical de Aldama no es "útil" para la investigación "ni sirve para dirigirla hacia la averiguación de los delitos que se investigan" en el procedimiento.

Los magistrados recuerdan que la petición de que Aldama declare como testigo parte de una entrevista concedida a un medio de comunicación en la que, según la acusación popular, el presunto comisionista del 'caso Koldo' habría aportado indicios de la comisión de varios delitos por parte de los investigados.

Sin embargo, en opinión de la Audiencia, en dicha entrevista "no se aporta el más mínimo indicio que resulte útil para la investigación penal". En consecuencia, respaldan a Peinado y considera que su decisión fue "conforme a derecho".

El juez Peinado investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.

El instructor mantiene vigente cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.

Recientemente, el magistrado instructor comunicó a las partes su decisión de remitir el caso a un jurado popular en caso de llegar a juicio. En el auto en el que justificaba su decisión, Peinado aseguró que Begoña Gómez se "aprovechó" de su "proximidad" al jefe de Ejecutivo para "impulsar su proyección profesional".