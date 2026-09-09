La Audiencia Nacional incluye al Estado como parte perjudicada en la causa sobre Ceuta

Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido la personación del Estado como acusación particular y perjudicado en la causa en la que investiga la entrada masiva de miles de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

A través de un auto de este miércoles, recogido por Europa Press, la jueza señala que debe admitirse la personación de la Abogada del Estado como acusación particular, "toda vez que la condición de perjudicado concurre, sin duda, en el propio Estado español".

Tardón recuerda que asumió la competencia de la causa porque podrían haberse cometido "conductas delictivas que no sólo han tenido como víctima directa e inmediata a la ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes, sino al propio Reino de España".

Y señala que pueden "integrar un ataque, entre otros bienes y valores jurídicos a la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad de nuestro Estado de derecho".

De esta forma, la Abogacía del Estado se une a una causa en la que ya está personada Ceuta como acusación particular, así como PP, Vox, Hazte Oír o Iustitia Europa como acusaciones populares.

La jueza señaló en el auto con el que se quedaba el caso que lo ocurrido en la ciudad autónoma se trata de "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España", mediante flujos migratorios irregulares que "han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".

Asimismo, apuntó a "permisividad" y "clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos" que "se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad" del país magrebí.