La Audiencia Nacional interroga este martes a 'Anboto' y otros exdirigentes de ETA por el atentado de Santa Pola en 2002

Archivo - María Soledad Iparraguirre en el juicio por su colaboración en un atentado del 94 en Getxo. - CEDIDA POR JUSTICIA - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha citado este martes a los exdirigentes de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'; Ainhoa Mújica, alias 'Olga'; Juan Antonio Olarra, y Félix Ignacio Esparza como investigados por el atentado en la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) en 2002.

El titular de la Plaza 6 del Tribunal Central de Instancia, Antonio Piña, interrogará a los exmiembros de la banda terrorista para indagar en el ataque, en el que murió una niña de seis años y un hombre de 57.

Se trata de una investigación que abrió el predecesor de Piña en ese juzgado, el magistrado jubilado Manuel García Castellón, que procesó en el año 2024 a otros exdirigentes de ETA por estos mismos hechos.

Las declaraciones de 'Anboto' y del resto de dirigentes fueron solicitadas por la acusación, conformada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la asociación Dignidad y Justicia, entre otros.

LA RESPONSABILIDAD DE LA CÚPULA

En esta causa se investiga la presunta responsabilidad de la cúpula de la banda en el atentado perpetrado el 4 de agosto de 2002, un ataque que se saldó con el asesinato de Silvia Martínez y de Cecilio Gallego.

Según un auto, la investigación permite concluir que, "desde la perspectiva que ofrece el estudio detallado del funcionamiento y estructura de la banda terrorista, sujeta a una férrea disciplina cuasi militar, se considera que el atentado de Santa Pola se habría decidido por la dirección de ETA" y se habría planteado "como medida de presión y castigo para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, proceso puesto en marcha con anterioridad a producirse el atentado, y no al revés".

En este caso en concreto, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', al considerar probado "sin ningún género de duda" que fueron los autores del atentado. Ahora, el magistrado Piña investiga quiénes fueron los autores intelectuales de dicho atentado.

Asimismo, tanto Olarra como Mújica serán interrogados ese mismo día por el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, que murió en el año 2000 tras la explosión de un coche-bomba. También ha sido llamado a declarar como investigado por ello Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.