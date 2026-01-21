La Audiencia Nacional juzga a un empresario vinculado a González Amador por presunta estafa de fondos europeos

Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en la calle García Gutiérrez, 1, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) juzga este miércoles al empresario David Herrera Lobato, presuntamente vinculado con Alberto González Amador --la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso--, por supuesta estafa y falsedad en documento mercantil en relación con fondos europeos.

Herrera Lobato, detenido este martes en Sevilla, fue uno de los nombres que el PSOE quiso citar en la comisión de investigación del Congreso sobre contratos de emergencia en pandemia, después de que su nombre hubiese aparecido en prensa como presunto testaferro de González Amador.

TENÍA UNA ORDEN DE DETENCIÓN

Fuentes jurídicas han informado a Europa Press que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal será la encargada de juzgar a Herrera, sobre el que pesaba una orden de detención por parte de la Audiencia Nacional, que había tratado de contactar con él en cuatro ocasiones para enjuiciarle.

La Fiscalía Europea pide tres años de cárcel para Herrera, a quien también solicita el reintegro a la Comisión Europea de 69.751,40 euros. Al empresario, en concreto, le encuadra con la Misión de Desarrollo de Capacidades de la Unión Europea en Somalia, una misión civil de gestión de crisis que apoya el desarrollo de la seguridad marítima somalí y de una capacidad policial más amplia.

El Ministerio Público sostiene que, el 9 de enero de 2023, "tuvo lugar la transferencia inconsentida de la cantidad de 69.751,40 euros desde la cuenta bancaria de EUCAP Somalia en favor" de una cuenta "de la que era titular Sagitario Servicios Integrales y autorizado en la misma" el propio Herrera.

INTERFIRIÓ UN CORREO

"Ello se produjo cuando una persona cuya identidad se desconoce, pero en todo caso puesto de acuerdo con el acusado, interfirió en una comunicación por correo electrónico entre la Sección Médica de la EUCAP y su proveedor keniano Steplabs Technical Services Ltd, haciéndose pasar por este último", añade el escrito, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

La Fiscalía sostiene que "un ligero cambio en la dirección de correo electrónico pasó desapercibido". "Desde la cuenta sales@esteplabs-ke.com se remitió un correo en el que solicitaban cambiar la cuenta bancaria en la que debía realizarse el pago correspondiente a un suministro ya entregado, lo que dio lugar a un pago en favor de la cuenta bancaria indicada", añade.