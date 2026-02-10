La Audiencia Provincial archiva la causa contra Cerdán por presunto falso testimonio en la 'comisión Koldo' del Senado

Archivo - El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado por falta de "relevancia penal" inadmitir la querella interpuesta por la asociación Hazte Oír contra el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por un presunto delito de falso testimonio en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.

En un auto de este mismo martes, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Sexta estiman el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la defensa de Cerdán, y dan carpetazo al escrito presentado por Hazte Oír. La Audiencia, en concreto, sostiene que el exdirigente socialista pudo utilizar "la mentira como una estrategia de defensa legítima frente a una futura imputación".

"Exigir la veracidad del testigo en una situación que le compromete penalmente, como así ha sucedido con el querellado con posterioridad a su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado, sería forzarle a renunciar a su derecho a defenderse y a la presunción de inocencia, que deben tener primacía", indica la resolución.

En base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recuerda que "la persona que testifica en un juicio sabiendo que más adelante será investigada no comete delito de falso testimonio si miente para defenderse de la futura imputación, ya que posee un derecho constitucional a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como que la falta de veracidad es una manifestación de su derecho a no incriminarse".

Cabe recordar que la titular de la plaza 24 del Tribunal de Instancia de Madrid citó inicialmente a Cerdán para que declarase el pasado 5 de febrero, pero acordó aplazarlo al próximo 24 de marzo a la espera de la respuesta de la Audiencia Provincial. Con la inadmisión de la querella, la causa decae finalmente.

LOS ARGUMENTOS DE HAZTE OÍR

La querella de Hazte Oír, admitida el pasado mes de octubre, sostiene que Cerdán faltó "sustancialmente a la verdad" en su intervención del 30 de abril de 2024 en el Senado por desvincularse del exasesor ministerial Koldo García.

Según la resolución por la que la jueza acordó investigar a Cerdán, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, los hechos se habrían cometido en la comisión del 'caso Koldo' en la Cámara Alta, donde señalaba que Cerdán "habría faltado sustancialmente a la verdad, al concurrir indicios de que hay desviación clara entre la narración del compareciente y la realidad material por la que fue interrogado".

Así, detallaba que las "preguntas eran claras": "¿Contactó con Koldo García de 2021 a 2023?, ¿tenía conocimiento de que (éste) ejerciera funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas?, ¿dio instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas?, ¿tuvo relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta con Koldo García?".

Y, subrayaba la juez, "las respuestas del querellado también fueron claras": "No, a todas las preguntas", a pesar de que un informe del Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "revelaría lo contrario".

"Esto es, que Cerdán contactó con García de 2021 a 2023, tendría conocimiento de que habría ejercido funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas, habría dado instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas y habría tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta" con Koldo, precisaba.