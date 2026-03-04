AUGC denuncia las malas condiciones de los vehículos de la Guardia Civil para el traslado de presos

Interior de un vehículo de traslado de presos de la Guardia Civil - AUGC

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado este miércoles las malas condiciones de los vehículos del instituto armado para el traslado de presos, indicando que el 40% de estos vehículos celulares carecen de cinturones de seguridad para presos y detenidos, llegando al 76% en automóviles grandes.

"En dichos vehículos, los internos de centros penitenciarios y los detenidos viajan en asientos rudimentarios orientados lateralmente y sin cinturones de seguridad, por lo que en caso de accidente, o incluso ante simples maniobras bruscas o frenazos, corre grave riesgo su integridad física e incluso su vida", ha trasladado la asociación a través de un comunicado.

Asimismo, han indicado que una orden ministerial de Interior de 2015 estableció las especificaciones técnicas mínimas que deben reunir este tipo de vehículos y que, tras más de diez años, la renovación de esa flota está "eternizándose".

Además, han lamentado que durante 2025 el Ministerio del Interior no ha adquirido ninguno para la Guardia Civil, mientras que se han puesto a disposición de la Policía Nacional 32 vehículos de ese tipo. Así, tachan de "discriminiación" el hecho de que la inversión en vehículos nuevos tenga una diferencia de 35 millones de euros menos para la Guardia Civil --60 millones, frente a 25--.

VEHÍCULOS VIEJOS Y EN MAL ESTADO

Según han informado desde AUGC, los dispositivos asignados a la Guardia Civil acumulan una media superior a los 11 años de antigüedad, disparándose hasta los 17 años en los vehículos tipo autobús. Además, esos vehículos que carecen de cinturones de seguridad han recorrido en 2025 "más de un millón de kilómetros".

Atendiendo a los datos desglosados por provincias, han comunicado que en 30 de ellas los vehículos promedian más de diez años de antigüedad, situándose 17 provincias por encima de los quince años, y cinco de ellas acumulan veinte o más años.

"Queda patente que los vehículos grandes, microbuses y autobuses, son los más viejos y con más kilómetros acumulados, precisamente los que más presos trasladan a lo largo del año. Evidentemente, ese excesivo envejecimiento y kilometraje conllevan un elevado coste económico, porque muchos de los vehículos sufren habitualmente averías", han trasladado.

DEJADEZ INSTITUCIONAL

Desde AUGC denuncian la "dejadez institucional" y la "escasa precucupación" que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil muestran "por quienes se encargan de las conducciones y por las personas presas y detenidas".

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha trasladado ya esta situación a la Secretaría de Estado de Seguridad, al Defensor del Pueblo, a los grupos parlamentarios, y a Amnistía Internacional. No obstante, han explicado que aunque la mayoría de esos interlocutores "han mostrado interés", son "muy escasas y poco relevantes las medidas adoptadas al respecto".

Con todo, han constatado que el Tribunal de Cuentas ha "recomendado abordar un plan de renovación de la flota a medio y largo plazo, que tenga en cuenta un equilibrio entre el número de vehículos en arrendamiento y en propiedad", además de corroborar que la Guardia Civil "malgasta" el dinero en reparaciones de vehículos que "deberían ser dados de baja", según han informado.