AUGC pide la dimisión de Marlaska y Mercedes González por la "instrucción política" del Día de la Comunidad de Madrid

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (c), y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González (i), a su llegada a la presentación del II Plan de Igualdad de la Guardia Civil - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido este jueves la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por la "presunta instrucción política para no asistir al acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid de 2025".

En un comunicado, AUGC ha citado una información del diario 'ABC' con unos mensajes en los que el general de división Fernando Mora, jefe de la Zona de Madrid, denunció que el teniente general Luis del Castillo, al frente del Mando de Operaciones, le había ordenado que no acudiera al acto institucional y parada militar del Día de la Comunidad de Madrid de 2025.

"Mora, según los mensajes publicados, rechazó la orden por sentirse instrumentalizado políticamente y habría sido tachado de desleal, presuntamente amenazado e invitado a pasar a la reserva", ha sostenido AUGC.

Según la asociación mayoritaria de guardias civiles, "nunca antes" un general de división había denunciado formalmente a un teniente general dentro de un cuerpo de naturaleza militar y fuerte cultura jerárquica.

AUGC ha señalado que la cúpula de la Guardia Civil se ha quedado "sin autoridad moral para mandar", aludiendo a la comparecencia este jueves como imputados por un delito de obstrucción a la justicia ante el juez del 'caso Leire Díez' tanto de Mercedes González como del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas.