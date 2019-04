Iglesias llama a votar a Unidas Podemos: "El domingo es un día extraño, tu voto vale igual que el de Botín"

Actualizado 26/04/2019 13:39:13 CET

434569.1.500.286.20190426123051



Afea a sus adversarios políticos que compitieran por ver quién sacaba "más juegos reunidos 'Geyper' en el debate"

VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha pedido en este último día de campaña el voto para su formación porque aunque "los poderosos tienen más poder" que la sociedad, "el domingo es un día extraño porque ese día el voto de cualquiera vale igual que el voto de Botín, que el de Florentino Pérez y que el de Villar Mir".

En un mitin en la Cúpula del Milenio en Valladolid ante unas 800 personas, Iglesias ha señalado que si bien no es suficiente ir a votar el domingo para que haya democracia, sí que puede servir para que haya "una buena ración de verdades democráticas de la mayoría" para proteger sus intereses.

Además, ha afeado a sus adversarios políticos que hayan planteado una campaña "bronca, del insulto y de la sobreactuación", y ha apuntado que frente a esa estrategia, ellos "sin insultar" dijeron "verdades muy duras" que nadie se ha atrevido a desmentir.

"Algunos quisieron engañar a los españoles planteando una campaña bronca, del insulto, de la sobreactuación, de a ver quién saca más juegos reunidos 'Geyper' en el debate, para sacar una foto, para sacar un libro (...). Pero la gente no es idiota, los envoltorios sin contenido no significan nada" ha apuntado.

"LA PUÑETERA VERDAD"

Tras ser recibido al grito de 'presidente, presidente' y después de que una persona del público arrancara una ovación al pedir un aplauso para Iglesias por los dos debates y por el "sacrificio" que está haciendo, el líder morado ha recordado que a pesar de decir que las eléctricas se compran políticos o que los fondos buitre mandan más que los ministros, nadie se ha atrevido a decir que lo que sostiene es mentira: "porque era la puñetera verdad".

Iglesias ha apuntado que tras decir esas verdades, su formación cogió la Constitución para leer aquellos artículos que algunos "que se dicen constitucionalistas habían olvidado" porque se centran, a su juicio, en el 155. Ha ironizado con que ahora, tras la campaña esos mismos ya no se denominan constitucionalistas tan a menudo.

En este sentido, Iglesias, que ha repasado uno a uno los artículos de la Constitución que hablan de impuestos, pensiones o empleo para lanzar de nuevo sus propuestas electorales, ha subrayado que lo que piden "no es para hacer la revolución", sino para que se cumpla la Carta Magna.

Además, ha añadido que sus propuestas son apoyadas por una mayoría social de ciudadanos y ha vuelto a la idea de que el voto a Unidas Podemos vale doble porque sirve para frenar a la derecha y para hacer políticas progresistas.

"No hay derecha que pueda derrotar electoralmente este programa, pero una campaña no puede ir solo en negativo. Ponemos encima de la mesa un programa progresista que puede servir para afrontar los próximos 10 años en este país", ha dicho, para rematar diciendo que "a través de la protección de los comunes es como se frena a la extrema derecha".

"CON EL COLETA NO"

Tras esto, el candidato de Unidas Podemos ha lamentado que no todos los candidatos ofrezcan las mismas garantías, y ha afeado una vez más al candidato 'socialista', Pedro Sánchez, que no haya sido claro en su negativa a pactar tras las elecciones un Gobierno con Ciudadanos.

A juicio de Iglesias, esto es así porque poderes económicos y sectores del PSOE buscarán ese acuerdo. En este punto, ha matizado que la gente progresista sabe que el PSOE "promete cosas en campaña" pero luego los poderes económicos le dicen "con el coleta no, con Rivera".

Por último, ha alertado de los "cínicos" que dicen que "la política no sirve para nada", y se ha preguntado que si realmente no fuera importante, las eléctricas no se gastarían dinero en "comprarse representantes" o no se montarían cloacas contra Podemos.

"Claro que la política sirve. Y los que están arriba tienen conciencia de clase, de sus propios intereses, se compran sus representenates (...). Montaron una maquina del fango para que no llegáramos al Gobierno", ha añadido.

PUERTAS GIRATORIAS Y PENSIONES LIGADAS AL IPC

Durante su intervención ha incidido en al necesidad de acabar con las puertas giratorias para que se pueda bajar el precio de la factura de la luz, y ha defendido la creación de una empresa pública de energía que compita de tú a tú con las grandes eléctricas. Además, ha recordado que la privatización de Endesa fue una "vergüenza" perpetrada primero por Felipe González y luego por José María Aznar, porque era "un orgullo para el país".

También ha defendido ligar por ley el incremento de las pensiones al IPC y ha apelado a que se dé el 28 de abril una "alianza entre generaciones" para que nietos y abuelos voten juntos para proteger la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

A juicio de Iglesias, de salarios no precarizados que tengan mejores cotizaciones a la Seguridad Social depende que en un futuro se puedan pagar las pensiones. "Se tiene que ver a abuelos con sus nietos votando juntos por el futuro del país", ha pedido, tras recordar que "la base de la sostenibilidad --de las pensiones-- no es la demografía sino la calidad del empleo".

En materia de empleo, ha vuelto a exigir que se acabe con la "estafa" de la temporalidad implantada, según incide, por las dos reformas laborales del PP y PSOE. También ha cargado contra las plataformas que fomentan la figura del falso autónomo y ha indicado que si operan en España, "deben cumplir la Constitución y la Ley española".

Tras finalizar su intervención ha comenzado a sonar el 'Himno Comunero de Castilla, 1521' del Nuevo Mester de Juglaría, y tanto el público asistente como los candidatos lo han coreado.