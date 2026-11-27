Los trabajadores del almacén electoral durante la visita del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Roger Llanes, en el polígono industrial Vara de Quart, a 25 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Desde estas instal - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado consignar como "votos no escrutables" los sobres de votación emitidos por los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos' a los que el Tribunal Supremo mantiene suspendido su derecho de sufragio para las elecciones de este domingo.

Así lo establece el organismo arbitral en una circular acordada durante la reunión que mantuvo este jueves en el Congreso.

La circular, recogida por Europa Press, se da a conocer un día después de que el Supremo confirmase que no podrán votar los beneficiarios de esa disposición de la Ley de Memoria Democrática que no hayan acreditado ser descendientes de exiliados españoles.

El tribunal especificó que la suspensión cautelar de este derecho afecta tanto a los nacionalizados inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como a los que residen en territorio nacional.

La JEC detalla que esos sobres de votación, que no podrán ser introducidos en urna, "deberán hacerse constar en un anexo del acta" de votación desglosados "por país y consulado" y que esos datos tienen que enviarse también en formato electrónico al organismo arbitral.

((Seguirá ampliación))