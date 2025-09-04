Una avería en el avión obliga a Sánchez a cancelar su viaje a París para reunirse con Zelenski y otros líderes

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante un encuentro en el Palacio de La Moncloa, a 27 de mayo de 2024, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El presidente ha vuelto a Madrid y se conectará por videoconferencia, como tenían previsto otros líderes como Trump, Meloni o Starmer

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Una avería en el avión presidencial ha obligado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cancelar su participación en la reunión que iba a mantener este jueves en París con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos, según han confirmado a Europa Press fuentes de Moncloa.

Sánchez ha tenido que volver a Madrid y se conectará finalmente por videoconferencia a la reunión de líderes de la 'coalición de voluntarios' en la que se iba a discutir sobre las garantías de seguridad a brindar a Ucrania en caso de un acuerdo de alto el fuego con Rusia, han precisado las fuentes.

De manera presencial en el Palacio del Elíseo, además de Zelenski, estarán otros siete jefes de gobierno y Estado, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro de Polonia, Donald Tusk o el canciller alemán, Friedich Merz. También acudirán en París la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Una treintena de líderes también tenían previsto participar en la conferencia de manera telemática, como finalmente tendrá que hacer Sánchez. Entre ellos destacan el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro o el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros.