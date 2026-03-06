Un avión del Ejército del Aire aterriza en Omán para otra evacuación de españoles

Un piloto del Airbus A330 que ha aterrizado en Omán para la segunda evacuación de civiles españoles en Oriente Medio, a viernes 6 de marzo de 2026. - ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha comunicado este viernes que un Airbus A330 del Ejército del Aire ha aterrizado en Omán para realizar su segunda misión de evacuación de ciudadanos españoles del Golfo Pérsico tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la respuesta de este país atacando bases americanas en más de 10 países de Oriente Medio.

El Estado Mayor de la Defensa ha añadido que despegará rumbo a Madrid "en unas horas" bajo el control operativo del comandante del Mando de Operaciones. La aeronave despegó desde Yibuti tras partir de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para recoger al 57º contingente del Destacamento Aéreo Táctico (DAT) "Orión".

Se trata de un grupo de aviadores que ha participado en la Operación Atalanta de la Unión Europea, una misión contra la piratería y para la protección del tráfico marítimo en el Océano Índico y el Cuerno de África, y llevaba desplegado en la zona desde finales de 2025.

El A330 del Ejército del Aire ya realizó la primera operación de evacuación entre el martes y el miércoles de esta semana tras la escalada bélica en Oriente Medio. Aterrizó en la base de Torrejón con 171 españoles a bordo procedente de Omán.

Este jueves, el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, confirmó que todos los españoles que residían en Irán y querían abandonar el país ya lo habían hecho. Y explicó que hay ciudadanos que han elegido no salir, principalmente, porque tienen familia allí o doble nacionalidad.