La AVT apela a la unidad en el XXI aniversario del 11M y reprocha que se permitiera hablar a un yihadista en el Congreso

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha apelado a la "unidad" en la defensa de las víctimas "por encima de las siglas" en el XXI aniversario de los atentados terroristas del 11M, lamentando que a día de hoy se ha vuelto "impopular" darles su apoyo. Además, ha criticado que se permitiera hablar en el Congreso a uno de los yihadistas de los atentados de Barcelona de 2017.

Así se ha expresado la presidenta de la AVT, Maite Araluce, en un acto celebrado con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en el Bosque de los Recuerdos del madrileño parque de El Retiro, desde donde también ha cargado contra el Gobierno por mirar a las víctimas "con distancia".

"Todas las víctimas del terrorismo, sin duda nos sentimos humilladas en los últimos tiempos. Que un terrorista condenado y encarcelado comparezca en el Congreso de los Diputados, donde por cierto a las víctimas no se nos da voz, ha sido ya el colofón del despropósito. Pero ¿de verdad los que solicitaron esa comparecencia no se dan cuenta de que han llevado al Congreso a un terrorista?", ha criticado duramente su intervención.

Araluce ha preguntado al Gobierno que "permitió semejante aberración" y luego dijo que "no hiciéramos caso al terrorista" que hasta donde está dispuestos "a llegar" y cuanto más van a "tragar para mantenerse ahí". "No crean que las víctimas del terrorismo somos algo exótico que hay que mirar con distancia", ha añadido, criticando que se "niegue" la memoria de las víctimas y que sólo se las reivindique "a través del olvido".

"No hace mucho que estar con las víctimas del terrorismo estaba por encima de las siglas. Era un signo de unidad, algo que no se cuestionaba. Sin embargo, ahora, lejos de ser un punto de encuentro, se ha convertido en un las víctimas del terrorismo no pintamos nada y somos las que sufrimos las consecuencias", ha reprochado.

Al tradicional acto conmemorativo de la AVT, que ha comenzado con un minuto de silencio en homenaje y recuerdo a las víctimas del 11M en el Bosque de los Recuerdos del madrileño parque de El Retiro, han asistido, entre otras personalidades el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; o la presidenta de honor de la AVT, Ángeles Pedraza.

