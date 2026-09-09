La AVT critica el tercer grado del "sanguinario" Henri Parot porque se cumple la "hoja de ruta" pactada con Bildu

Archivo - Entrada del centro penitenciario Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado la concesión del tercer grado para Henri Parot, "uno de los terroristas más sanguinarios de ETA", y ha criticado que se esté cumpliendo la "hoja de ruta" pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio del apoyo de EH Bildu.

"Las víctimas se han mostrado resignadas, impotentes y abandonadas ante una nueva decisión que, aunque no les ha sorprendido, vuelve a causarles un profundo dolor", ha señalado la AVT en un comunicado.

La asociación ha recordado que Parot fue condenado por el asesinato de 39 personas, entre ellas siete menores de edad, y por atentados que dejaron más de 200 heridos. Entre sus crímenes se encuentra el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza del 11 de diciembre de 1987, en el que fueron asesinadas once personas, cinco de ellas niñas.

Según el recuento de la AVT, desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias penitenciarias se han concedido 124 progresiones a tercer grado a presos de ETA, 28 aplicaciones del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y 62 libertades condicionales. Solo 32 presos de ETA permanecen ya en régimen ordinario.

La asociación ha relacionado esta situación con los pactos con EH Bildu del Gobierno de Pedro Sánchez: "Conviene recordar lo que el propio Arnaldo Otegi dijo ante sus militantes en octubre de 2021: 'Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues los votaremos".

En este sentido, han instado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a estudiar de manera inmediata esta decisión y a valorar la interposición del correspondiente recurso contra la progresión a tercer grado de Henri Parot ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Desde Dignidad y Justicia (DyJ), su presidente, Daniel Portero, también ha reaccionado a la semilibertad de Henri Parot calificándolo de "vergüenza". "Sin arrepentimiento ninguno ni dar un solo nombre para esclarecer tantos asesinatos sin resolver, está en la calle gracias a un Gobierno socialista", ha indicado, señalando a la consejería de Justicia del Ejecutivo vasco.