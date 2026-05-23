La AVT elige a Lucía Ruiz nueva presidenta para "defender la memoria de las víctimas del terrorismo"

Lucía Ruiz García, nueva presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) - AVT

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha elegido este sábado a Lucía Ruiz García como nueva presidenta en una asamblea general ordinaria en la que también se ha renovado la junta directiva y se han refrendado las cuentas.

La nueva presidenta, hasta ahora delegada de Aragón, ha explicado a los asociados el plan de acción en "defensa de la memoria" de las víctimas que guiará el día a día de su junta directiva durante los dos próximos años, en los que seguirá la estela del trabajo realizado por Ángeles Pedraza, según ha señalado la AVT en un comunicado.

"Somos lo que somos porque nos hicieron serlo, pero somos luchadores, somos valientes, y haremos que las víctimas del terrorismo estén donde tienen que estar, y no donde pretenden llevarnos", ha apuntado Lucía Ruiz.

La nueva presidenta de la AVT vivió en primera persona como niña el atentado de ETA contra la casa-cuartel de Zaragoza en 1987, que causó once muertos y 88 heridos. "Cuando has sufrido el terrorismo, sabes que detrás de cada cifra hay una vida rota", ha sostenido.

En este nuevo mandato, acompañarán a Lucía Ruiz como junta directiva cuatro mujeres y un hombre víctimas del terrorismo con larga experiencia en la asociación.

Víctor Manuel López Palma será el vicepresidente tras empezar su implicación en la AVT como delegado de la Rioja en el año 2017 y Narcisa López Castro, secretaria general, tras ser vicepresidenta entre 2012 y 2016, durante el mandato de Ángeles Pedraza.

Ana Isabel Díaz Delgado y Milagros Valor San Román completan la junta directiva como vocales. La primera ha ejercido desde el año 2014 como delegada en Asturias y la segunda forma parte de la AVT desde 2005.