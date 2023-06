La AVT no irá al homenaje del Congreso porque Sánchez tiene como socio a Bildu, "representante de ETA en instituciones"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha confirmado este jueves que no irá al homenaje anual del Congreso de los Diputados, que se celebra el 27 de junio, por su rechazo a que el Gobierno de Pedro Sánchez cuente como socio parlamentario "preferente" con Bildu.

"No se puede homenajear a las víctimas del terrorismo y gobernar con el apoyo de los que son los representantes de ETA en las instituciones", ha señalado la AVT, que ha criticado que se quiera "renegar" del acuerdo con Bildu ahora, en periodo electoral por el 23-J.

La AVT ha reiterado que EH Bildu "no es una formación política con ninguna agenda social como algunos piensa". "Se trata de un proyecto político integrado por etarras basado en la justificación de la acción terrorista de ETA, la exaltación de la figura de los terroristas y el no reconocimiento del Estado de Derecho, concretamente de la aplicación de la Ley y la aplicación de la Justicia".

"Y ya lo decimos con todas las letras, porque las últimas listas de EH Bildu con 44 terroristas ya nos avalan absolutamente. O se está con las víctimas, o se está con los verdugos", ha sostenido la AVT en un comunicado.

"Desde que Pedro Sánchez es Presidente del Gobierno, EH Bildu se ha convertido en uno de los socios preferentes del Gobierno, siendo decisivos a la hora de aprobar asuntos fundamentales como los Presupuestos Generales del Estado la Ley de Vivienda o la Ley de Memoria Democrática, nada más y nada menos", se ha quejado la asociación que preside Maite Araluce.

La asociación ha reprochado que se "gobierne todo el año de la mano de los representantes institucionales de ETA y ahora, en periodo electoral, renegar de ello".

"No se puede acercar al País Vasco y Navarra a todos los presos de ETA y relegar al más absoluto olvido a las víctimas, y el 27 de junio dar un discurso muy sentido diciendo que qué ejemplo de dignidad son las víctimas del terrorismo mientras suenan unos violines melancólicos", ha concluido la AVT, que lo ve "hipócrita, humillante y denigrante".

Se trata del cuarto año consecutivo --de 2020 a 2023-- que la AVT no asiste al acto del Congreso en homenaje a todas las víctimas del terrorismo en rechazo a la presencia de EH Bildu en las instituciones. En 2011 y 2012 no acudieron porque el formato del homenaje no incluía la intervención de una víctima en representación de todo el colectivo.