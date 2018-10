Ayllón aconseja a Casado revisar los debates de Santamaría con Sánchez o Iglesias y piense si saldría "bien parado"

Publicado 09/07/2018 15:09:53 CET

Uno de los responsables de la campaña de Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP, José Luis Ayllón, ha aconsejado al otro aspirante a la presidencia del partido, Pablo Casado, que revise los debates que la exvicepresidenta ha mantenido con Alfredo Pérez Rubalcaba, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias y luego reflexione si él "saldría o no bien parado" de celebrar uno con ella.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ayllón ha reiterado que la candidatura de Santamaría no se opone a organizar un debate público con Casado en la segunda fase de la campaña de las primarias 'populares', tal y como reivindica este candidato convencido de que le puede resultar beneficioso. "Dice que le favorece porque tiene que decir algo así", ha respondido Ayllón.

En este punto, ha recordado a Casado que Santamaría ha mantenido bastantes debates con políticos como con los socialistas María Teresa Fernández de la Vega, Alfredo Pérez Rubalcaba y Pedro Sánchez, con el líder de Ciudadanos Albert Rivera o el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias. "Que se vea esos debates y luego que analice si saldría o no bien parado", ha dicho.

DE ACUERDO CON EL PARTIDO

Ayllón también ha insistido en que desde la candidatura de Santamaría creen que lo importantes es el "diálogo" entre los dos aspirantes, pero que aceptarán lo que decida la comisión organizadora de acuerdo con ambos aspirantes y "con la voluntad mayoritaria del partido". Algunas voces de la formación conservadora, ha dicho, señalan ya en público que no ven conveniente celebrarlo.

Ha añadido también que las ideas del PP no son las que están en discusión ni tienen que debatirse porque, según ha subrayado, son las que les han mantenido casi siete años en el Gobierno, son mayoritarias en la sociedad española y están "absolutamente vigentes". "Si no estamos en el gobierno no es por falta de ideas sino por la falta de principios de la izquierda", ha concluido.