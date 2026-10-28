El Ayuntamiento de Los Yébenes habilita su pabellón para atender a afectados por el accidente ferroviario

Accidente ferroviario en Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

LOS YÉBENES (TOLEDO), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Yébenes (Toledo) ha habilitado su pabellón municipal para atender las necesidades derivadas del accidente ferroviario en el que han colisionado dos trenes, ha informado el consistorio.

El lugar exacto del accidente ferroviario pertenece al término municipal de Los Yébenes, aunque el núcleo urbano más cercano es el del la localidad de Urda, que también ha habilitado su pabellón municipal para antender a personas afectadas.

El núcleo urbano de Los Yébenes está algo más alejado de la zona del accidente, a unos 18 kilómetros aproximadamente.

El pabellón municipal de Los Yébenes se encuentra en la Avenida Europa de la localidad toledana.