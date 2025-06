Ayuso avanza que hará propuestas en el congreso del PP para defender el modelo de primarias que Feijóo quiere revisar

'Génova' evita comentar este domingo las declaraciones de la presidenta madrileña apostando por el modelo 'un militante, un voto'

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzando su intención de hacer las "propuestas necesarias" en el marco del XXI congreso nacional extraordinario del PP para defender el modelo de primarias, de forma que "se cumpla 'un afiliado, un voto' en toda España".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya aseguró públicamente en mayo que su intención es revisar el actual sistema de primarias de doble vuelta del partido --primero votan los afiliados y luego los compromisarios-- que se implantó en 2017 con Mariano Rajoy. "Creo que hay un nudo gordiano ahí que tenemos que resolver", dijo, para apostar por "mejorar" el sistema, de forma que los compromisarios no puedan revertir la decisión de los militantes.

De hecho, eso es lo que pasó en el congreso extraordinario del PP de 2018 --tras la moción de censura de Pedro Sánchez contra Rajoy-- en el que Pablo Casado se impuso sobre Soraya Sáenz de Santamaría gracias al voto de los compromisarios. Sin embargo, la exvicepresidenta había ganado en primera vuelta con el respaldo de los afiliados.

Feijóo ha encargado la redacción de la ponencia de Estatutos al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el portavoz del PP en el ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera. Será en la segunda quincena de junio cuando se haga pública y después los afiliados dispondrán de un plazo de una semana para presentar enmiendas.

"UN MILITANTE, UN VOTO. DEFENDERÉ ESO EN EL CONGRESO DEL PP"

En una entrevista publicada este domingo en el diario ABC, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha apostado por el sistema 'un militante, un voto" y ha asegurado que así lo defenderá en el cónclave que el PP celebra en julio en el IFEMA.

"Defenderé lo que hemos dicho siempre en el PP de Madrid. Que sea un congreso donde un militante tenga un voto y valga lo mismo esté donde esté. Creo que todos los afiliados deben participar en los congresos y elegir a su presidente. Haré las propuestas necesarias para que se cumpla 'un afiliado un voto' en toda España", declara Ayuso.

En los últimos años, el PP de Madrid --con Esperanza Aguirre, con Cristina Cifuentes y con Ayuso ha sido un firme defensor de ese sistema de primarias para elegir a un candidato. De acuerdo con el sistema de doble vuelta, en la primera votan los afiliados inscritos y, en la segunda vuelta son los compromisarios elegidos también a través de urnas los que finalmente eligen en el congreso al presidente.

Fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por Europa Press han declinado este domingo comentar las declaraciones de Ayuso sobre el modelo de primarias. Este lunes, Feijóo reúne a su comité de dirección del PP y, después, habrá una rueda de prensa con preguntas como suele ser habitual.

CRITICAS DE AYUSO A LA CAMPAÑA 'VERANO AZUL'

En la misma entrevista en ABC, Ayuso se muestra crítica con la campaña electoral que realizó el PP nacional en las generales del 23 de julio de 2023. "El PP hizo una campaña que se quedó muy escasa y no supo leer lo que estaba pasando", asegura.

De hecho, la presidenta madrileña se muestra "convencida" de que quienes dirigieron aquella campaña de 'Verano azul' --que presentó públicamente Borja Sémper imitando una playa en Madrid-- después de lo que han visto, "si volvieran atrás, la campaña sería muy distinta".

"Muchas veces se nos tildaba de extremistas, de no querer la moderación. Moderación no es callarte ante la impunidad y las atrocidades. Creo que ha habido mucha gente confundida que tuvo complejos de pensar que por decir las cosas como son y defender España por encima de cualquier otra cosa les dirían que no querían el consenso. Por no defender esto a tiempo estamos así en Cataluña y en el País Vasco algún día gobernará Bildu", añade Ayuso.

Sobre si hay que normalizar a Vox, Ayuso cree que la posibilidad de pactar con los de Santiago Abascal "no tiene que ser ni medio cuestionado por gente que no tiene principios y que es capaz de entregarle a personas que tienen delitos de sangre decisiones fundamentales para todos los españoles".

"Afortunadamente no estoy en el papel de Feijóo y esa sería una situación muy delicada que no me toca a mi. Pero yo con los que nos han traído hasta aquí, que son los nacionalistas, no querría nada. Pensar que dependeríamos de esos votos para el cambio me entristece mucho", asegura Ayuso, al ser preguntada en la citada entrevista si Feijóo podría ser presidente con los votos de Junts.

FEIJÓO DEFIENDE LA CENTRALIDAD RECORDANDO LO QUE HIZO AZNAR

Este domingo, en la protesta del PP en Plaza de España contra el Gobierno de Sánchez, Feijóo ha asegurado que él sabe cuál es sitio y "nadie le va a mover la centralidad", que es el "único espacio capaz de volver a reunir a la mayoría de españoles que otros se han empeñado a dividir". Además, ha recordado que eso es lo que hizo en el pasado el expresidente José María Aznar porque es lo que va a abrir la puerta al Palacio de la Moncloa.

"Quiero deciros también que sé perfectamente cuál es mi método. El que me ha permitido plantar cara y ganar durante toda mi vida al socialismo y al nacionalismo. Y el que va a permitir que Sánchez vuelva al lugar del que nunca debió de haber salido", ha proclamado ante los asistentes a esta concentración del PP, que ha reunido a más de 100.000 personas, según el partido.

Además, Feijóo ha reconocido que en el PP y fuera de él hay "distintos estilos" y "distintas intensidades" pero "el mismo objetivo" compartido de "cambiar" el gobierno de Pedro Sánchez.

Las palabras del líder del PP se producen dos días después de que Ayuso fuera una de las protagonistas de la Conferencia de Presidentes tras su plante al lehendakari, Imanol Pradales, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por utilizar el euskera y el catalán.