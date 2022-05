Ayuso dice que no tendrá en cuenta la lealtad con Casado para su equipo: "¡Casadistas hemos sido todos!"

Se pone a disposición de Feijóo y se muestra convencida de que será presidente del Gobierno: "Somos distintos pero complementarios"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que no tendrá en cuenta la lealtad que dirigentes del PP tuvieron con el anterior presidente del PP, Pablo Casado, a la hora de conformar su equipo. Eso sí, ha admitido que "cosa distinta es quien haya puesto en tela de juicio la honorabilidad de su Gobierno o la gestión de la Comunidad de Madrid".

"¡Casadistas hemos sido todos!. Es lo suyo. ¡Solo faltaba! A mí que me digan, 'yo estuve o no estuve con Casado', no me interesa saberlo", ha proclamado Ayuso en los 'Encuentros Madrid' organizados por Europa Press, coincidiendo con el primer año de su victoria electoral en las elecciones del 4 de mayo.

De esta forma ha aludido a la crisis interna del PP que explotó en febrero y acabó con el liderazgo de Pablo Casado, después de meses continuos de choque entre 'Génova' y la Puerta del Sol. Los 'populares' celebraron un congreso extraordinario en Sevilla los días 1 y 2 de abril que eligió a Feijóo como nuevo presidente.

"ORGULLOSA" DE SU EQUIPO

Ayuso, que se ha mostrado "orgullosa" de su equipo, ha declarado que no descarta hacer cambios en "puestos intermedios" en su Gobierno de cara al último año de legislatura pero no planea cambiar a los consejeros.

Preguntada entonces si no habrá ninguno 'casadista', ha subrayado que "todos" han sido "casadistas", empezando por ella misma porque Casado "era el presidente" y hay que estar con la persona que dirige el partido.

"Somos un partido además que siempre nos hemos cuidado y nos hemos respetado entre nosotros. Y hemos reconocido la labor del que se pone al frente y trabaja por todos los demás, que se erosiona como ninguno, doy fe de ello. Solo faltaba que no hubiéramos estado con él. Por tanto, a mi eso no me vale", ha exclamado.

ADMITE QUE NO VA A "OLVIDAR" QUE SE CUESTIONARA SU HONORABILIDAD

Sin embargo, la presidenta madrileña ha afirmado que "cosa distinta es quien haya puesto en tela de juicio la honorabilidad de su Gobierno o la gestión que se ha realizado en la Comunidad de Madrid" durante la pandemia porque han trabajado "al céntimo de euro" y con "gran respeto al patrimonio de todos los ciudadanos", así como con "calidad, transparencia y honradez".

"No voy a olvidar que se haya intentado trasladar algo distinto, eso sí. Pero cosa ya diferente quién haya estado con el presidente, que es lo suyo", ha reiterado, para subrayar que a ella le parece "muy bien" que "la gente sea leal" con las personas que están al frente de la organización.

A su entender, "la vida pasa, hay nuevos liderazgos y después se apoya al siguiente". Según ha reconocido, hay "mucha gente que lo ve como una deslealtad" pero ella lo entiende como "lo contrario".

Dicho esto, ha expresado su apoyo Núñez Feijóo, y se ha mostrado "absolutamente convencida" de que será presidente del Gobierno como recogen las encuestas. "Y desde la Comunidad de Madrid estaremos a su entera disposición porque nos hace falta un cambio urgente", ha proclamado.

ESTÁ "ABSOLUTAMENTE CONVENCIDA" DE QUE FEIJÓO SERÁ PRESIDENTE

Ayuso ha asegurado que, en medio de la crisis interna, Feijóo aportó "paz", así como "solvencia y serenidad". Además, ha puesto en valor su gestión en Galicia, después de "13 años de mayorías absolutas".

La presidenta madrileña ha destacado que Feijóo ha sido "muy respetuoso siempre con su propio equipo". "Dice mucho de la gente el hecho de llevar con el mismo equipo tanto tiempo y trabaja con muchísismo respeto con todos ellos", ha apostillado.

Tras asegurar que "el tiempo va dando la razón" a Feijóo "en cada una de sus decisiones", ha destacado que es una persona que "concita apoyos" en el PP y "da seguridad", al tiempo que "entiende las peculiaridades de cada comunidad autónoma", así como la "pluralidad y diversidad española".

"NO HAY NINGÚN CHOQUE ENTRE ÉL Y YO"

Al ser preguntada por esa especulación permanente que la sitúa a ella al acecho, a la espera del resultado de Feijóo, Ayuso ha afirmado que "cada uno sabe cuál es su sitio" y el suyo es Madrid. Dicho esto, ha asegurado que ambos se complementan aunque son "hombre y mujer" y de "distintas generaciones, edades y procedencias".

"No hay ningún choque entre él y yo. Somos distintos pero complementarios", ha proclamado, para reiterar su disposición a ayudar a Feijóo a llegar al Palacio de la Moncloa. Según ha dicho, ella está para aportar al resto del país "lo que se pueda como presidenta del Gobierno" porque "son delegados del Estado y no gestionan terruños".