Ayuso tacha de "hipócritas" a quienes la acusan de 'dumping' fiscal y denuncia que al PNV "le gusta" subir impuestos

Advierte de que no incrementará la fiscalidad pese a que el Gobierno central trate de "obligarla"

VITORIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha acusado este viernes, en un acto con empresarios celebrado en Vitoria-Gasteiz, que es "falso" que su gobierno practique el 'dumping' fiscal, y ha denunciado quienes realizan tales acusaciones actúan de forma "hipócrita". Además, y en una intervención en la que eludido hablar sobre el Concierto Económico vasco, ha acusado al PNV de haber "cogido el gusto" a subir impuestos.

Díaz Ayuso ha reconocido, durante su intervención en un acto con empresarios organizado por el PP vasco, que el tema de la financiación autonómica "siempre es objeto de polémica".

En este sentido, tras defender el modelo de bajos impuestos que impulsa su gobierno, se ha referido a aquellos dirigentes autonómicos que "en alguna ocasión" han acusado al Ejecutivo de Madrid de practicar el 'dumping' fiscal, es decir, de realizar una competencia desleal en materia tributaria.

Díaz Ayuso no se ha referido de forma expresa al lehendakari, Iñigo Urkullu, quien el pasado 5 de noviembre criticó el "dumping fiscal" que --según dijo-- se plantea desde la Comunidad de Madrid con rebajas de impuestos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que es "falso" que su gobierno practique el 'dumping' fiscal, y ha denunciado que quienes realizan tales acusaciones actúan de forma "hipócrita".

IMPUESTO DE SOCIEDADES

"Madrid opera bajo el marco fiscal que permite el régimen de financiación actual", ha manifestado, tras lo que ha recordado que su gobierno carece de competencias sobre el Impuesto de Sociedades. En este sentido, ha afirmado que, en caso de tener la facultar de modificar este tributo, la Comunidad de Madrid sería "mucho más competitiva".

La presidenta madrileña ha recordado que el tipo general del Impuesto de Sociedades --que grava los beneficios de las empresas-- es de un 24% en Euskadi, frente al 25% de la Comunidad de Madrid.

Además, ha afirmado que lo importante es analizar "cómo se puede evitar" el 'dumping' fiscal entre países del entorno europeo, dado que "el capital es libre". "Si todos subimos impuestos, los proyectos no se irán ni a Vitoria, ni a Soria ni a Madrid; se irán a Lisboa o al Reino Unido", ha manifestado.

A su juicio, es necesario actuar para lograr "un país pujante y competitivo entre todos juntos". Díaz Ayuso ha afirmado que "no se trata de que a la capital le vaya peor para que a los empresarios vascos les vaya mejor", sino de "crecer todos como un solo país" y de "ser competitivos fuera de nuestras fronteras".

Díaz Ayuso se ha mostrado "convencida" de que un vasco "tiene los mismos derechos y oportunidades que un madrileño, un andaluz o un extremeño".

"RECORTAR EL GASTO PÚBLICO"

Respecto a la baja fiscalidad existente en su territorio, ha afirmado que en Madrid los impuestos son más bajos que en Euskadi porque "se ha recortado el gasto público" y porque se trata de "incentivar y estimular" la economía.

En su intervención, también ha reprochado al Gobierno central que pretenda "cuestionar" la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, al tratar de "obligarla a subir impuestos". En todo caso, ha advertido de que esto es algo que su gobierno "no va a hacer". "Esa batalla la daremos una y mil veces", ha advertido.

Díaz Ayuso ha lamentado que haya quien afirma que Madrid es "un agujero que engulle al resto del país", algo que ha negado. Además, ha censurado que quienes hacen estas críticas no hacen "nada" en sus territorios, de forma que los jóvenes y las empresas de esas zonas se van a otros lugares.

POLITICA "CONFISCATORIA"

La dirigente madrileña se ha mostrado crítica con la política tributaria impulsada por el PNV en Euskadi. En este sentido, ha denunciado que la formación 'jeltzale' "probablemente le haya cogido el gusto a esto de subir impuestos porque es una forma de que la Administración engrose rápidamente las arcas públicas".

Según ha afirmado, "cada euro que se paga por parte de un autónomo, de un ciudadano y un empresario, se ha conseguido a base de mucho esfuerzo y sacrificio", por lo que "hay que ser absolutamente respetuoso con eso". "En la medida de lo posible, una administración no puede tener una política fiscal confiscatoria", ha añadido.

"REINOS DE TAIFAS"

A su juicio, "hay que pagar impuestos, evidentemente", porque "una burocracia es necesaria para que se gestionan unos buenos servicios públicos". Sin embargo, ha precisado que "todo tiene que tener un tope". De esa forma, ha censurado que "al final, los gobiernos autonómicos se convierten en 'reinos de taifas', que van cogiendo fuerza, poder, que van gestionando más allá de sus propias competencias; y, al final, ese gusto va a izquierda y derecha en algunas ocasiones".

Por ello, ha llamado a los gobiernos a ser "austeros y aplicar políticas liberales" para que no se conviertan en "una caja que recauda constantemente, pero que no revierte luego en servicios públicos". "En algunas ocasiones, cuando se habla del estado bienestar, es más bien el bienestar del Estado lo que aquí sucede. Le cogemos el gusto a los impuestos ajenos y no somos consecuentes con el daño que eso causa", ha asegurado.

CONCIERTO ECONÓMICO

Díaz Ayuso también se ha referido, en respuesta a la pregunta de uno de los asistentes al acto, al Concierto Económico vasco, la norma que regula las relaciones económicas y financieras entre Euskadi y el Estado, con la que en su Gobierno se ha mostrado crítico en anteriores ocasiones.

En este sentido, ha afirmado que tiene "poco que decir" en torno a este tema, porque la situación actual no está "para una reforma constitucional". "Creo que los empresarios, que las empresas en el País Vasco, que son tan pujantes y que ha sido siempre un territorio que hemos mirado con absoluta admiración y cierta sana envidia desde Madrid, pueden llegar mucho más lejos, y pueden ser mucho más prósperos, si se aplican nuevas políticas de bajadas de impuestos masivas, de alivio fiscal, de acompañamiento a la empresa", ha manifestado.

Además, ha destacado que se deben poner en marcha otras políticas, como las de la Comunidad de Madrid, "ya no solo de digitalización, transición energética... Sino también apuestas por la vida, por la familia, la natalidad o la conciliación". Asimismo, ha abogado por desarrollar "nuevos proyectos pujantes que son los que los jóvenes ahora demandan", en alusión a materias como la audiovisual o tecnología.

"Ya no se trata del Concierto, sino, sobre todo, de cómo gestionas tus impuestos. Puedes bajarlos, sin ninguna duda, y de esta manera, ver cómo se genera la actividad económica. No se trata de que le vaya a peor a Madrid, se trata que le vaya mejor al País Vasco, y si nosotros con nuestra experiencia podemos ayudar a ello, desde luego estaremos ahí", ha concluido.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ

Además de censurar la política fiscal del PNV, Díaz Ayuso ha criticado la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia tributaria. La dirigente madrileña ha reclamado al Gobierno central "una rebaja fiscal radical e inmediata", y que cumpla con el "compromiso" adquirido de bajar los impuestos.

Según ha afirmado, Sánchez "tiene un compromiso" con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que adquirió en la Conferencia de Presidentes, para bajar los impuestos. "Como siempre, no cumplió ni lo va a hacer, porque considera que el dinero público no es de nadie", ha denunciado.