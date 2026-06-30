Azcón comparte las dudas del TS con la regularización por su "colisión" con normas europeas y pide "respetar la ley"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene en el pleno de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, considera "interesante" las dos providencias del Tribunal Supremo en las que recoge que la regularización extraordinaria de migrantes pueda "colisionar" con la normativa europea, al tiempo que ha defendido el "respeto a la ley y el derecho comunitario".

Así se ha pronunciado Azcón en declaraciones a los medios tras su audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, al ser cuestionado por las dudas del Supremo, que ha planteado formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras sendos recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.

Azcón ha defendido que desde su gobierno autonómico defienden "el respeto a la ley y al derecho", por lo que ve "especialmente interesante" que el Alto Tribunal valore esta cuestión prejudicial ante un proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno que no se tuvo que hacer "como se ha hecho".

"El proceso de regularización de inmigrantes debe cumplir con toda la legislación. España forma parte de la Unión Europea y también hay que respetar las normas de la Unión Europea, porque no solamente nos afecta a los españoles, sino que afecta a toda la comunidad europea", ha resaltado.

Ante esto, Azcón ha señalado que es "lógica" la decisión del Supremo ante un proceso que, según ha remachado, "adolece de muchos problemas legales".

INVESTIDURA DE MORENO

Preguntado por la investidura del candidato a la reelección en Andalucía, Juanma Moreno, el presidente de Aragón ha pedido a Vox que haga una "reflexión". "Tiene que ayudar a que Juanma Moreno sea presidente de la comunidad autónoma", ha dicho Azcón, que también ha puesto en valor los "resultados históricos" del PP en los últimos comicios.

"Es el único camino, es lo que han querido los andaluces y creo que el gobierno de Andalucía en manos de Juanma Moreno va a seguir por un buen camino", ha zanjado.