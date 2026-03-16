Azcón emplaza a Vox a decidir si quiere entrar en el gobierno y cree que podría estar "muy cerca" de su techo electoral

El líder del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, vota durante el pleno constitutivo de la XII legislatura de las Cortes de Aragón, a 3 de marzo de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Marcos Cebrián - Europa Press

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha emplazado a Vox a decidir si quiere entrar o no en el Gobierno autonómico, y cree que, tras los resultados electorales de Castilla y León, los de Santiago Abascal podrían estar "muy cerca" de tocar su techo electoral.

"La gran pregunta es qué quiere hacer Vox, lo primero que tiene que ocurrir es que Vox diga qué es lo que quiere. Es evidente que nos vamos a tener que poner de acuerdo en medidas y que necesitamos tener aprobado un presupuesto, pero lo más importante es que Vox diga qué es lo que quiere hacer en el futuro", ha expresado este lunes en declaraciones a medios a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP, tras las elecciones de Castilla y León.

Así se ha expresado en referencia a la negociación con Vox para la formación del próximo Ejecutivo aragonés, sobre la que ha reiterado llevarla de una forma "discreta" y "prudente", si bien espera que se de "pronto" pero sobre todo "para bien": "Creo que se tiene que cocinar como los buenos platos, a fuego lento, lo importante es que beneficie a los aragoneses y eso es por lo que me voy a mover".

En este sentido, Azcón ha cuestionado si Vox "está dispuesto a asumir la responsabilidad de los gobiernos" puesto que "no es lo mismo" que quiera "quedarse fuera" o "entrar". "Esa es una decisión que tienen que tomar ellos, la tendrán que tomar tarde o temprano y tendrán que contarle a los españoles si Vox quiere ser un partido de gobierno o si Vox se siente más cómodo en la oposición", ha sentenciado.

CREE QUE VOX PODRÍA ESTAR "MUY CERCA" DE SU TECHO ELECTORAL

Preguntado también por si los de Abascal han alcanzado su techo electoral, el dirigente 'popular' ha respondido que el resultado electoral de Vox en Castilla y León --donde sólo ha sumado un procurador más--, "puede estar muy cerca de lo que es un techo electoral".

"Creo que estamos viendo cómo en las últimas elecciones los resultados de Vox han podido incrementarse un poco, pero es verdad que ayer no vemos a un Vox que duplica sus resultados, no vemos a un Vox que viene como viene de otras elecciones", ha esgrimido.

Así, ha precisado que, si bien el resultado está condicionado "fundamentalmente" por lo que ha ocurrido en Castilla y León, la política nacional "siempre influye", alegando que "hoy parte de la política nacional" es la situación en la que se encuentran Extremadura y Aragón, en alusión a la todavía ausencia de negociaciones en dichas comunidades.

"Lo que va a hacer Vox en el futuro, en los próximos gobiernos, va a determinar en gran medida qué es lo que les pueda pasar a unas u otras formaciones políticas", ha avisado, argumentando que, en su opinión, "el bloqueo no suma".

"LA PELOTA ESTÁ EN EL TEJADO DE VOX"

Con todo, ante la pregunta de si prefiere tener a Vox dentro del gobierno, Azcón ha reiterado que "lo que toca" es saber "qué es lo que quieren". "Cuando sepamos qué es lo que quieren, veamos cuál es el papel que pueden jugar para beneficiar a los aragoneses", ha concluido, recordando que los de Abascal ya entraron al Ejecutivo autonómico y se salieron, a su juicio, "pensando más en sus propios intereses que en mejorar la comunidad autónoma".

"El momento político es distinto pero la pelota está en el tejado de Vox que es quien tiene que decidir si quiere gobernar, si quiere dar un paso adelante, si quiere mojarse con lo que es realmente difícil en la política que es gestionar. Y eso es lo que todavía no sabemos si quiere hacerlo o no en el futuro", ha concluido.