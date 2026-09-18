Aznar acusa a Sánchez de "cobardía" y "traición" al dar la razón a Marruecos y defiende militarizar Ceuta

Archivo - El expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante un desayuno informativo, en el hotel Mandarin Oriental Ritz, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "cobardía, incompetencia y traición" al servir a los "intereses" de Marruecos y dar "la razón a los invasores". Tras advertir de que la convivencia puede "estallar" porque la situación es "insostenible", ha defendido militarizar Ceuta.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Aznar ha afirmado que en Ceuta "se ha quebrado la integridad territorial de España y la soberanía nacional de España" y ha señalado que en esa situación la reacción del Gobierno haya sido "un caso insólito en la historia" al "darle la razón a los invasores" y "no defender el país".

A su entender, "sin ninguna duda" se debería militarizar la ciudad autónoma. "Los militares tienen la obligación constitucional de defender el país. Y el Gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar nuestras fronteras, de garantizar nuestra seguridad y de hacer que los militares garanticen la integridad del territorio español. Esa es la Constitución, eso es la ley y eso es hacer política", ha enfatizado.

Tras celebrar que este jueves el Parlamento Europeo haya reconocido que fue una "invasión" y "una ruptura interna y territorial", Aznar ha censurado que el Gobierno de Pedro Sánchez esté dando "la razón" al "invasor". "El Ejecutivo dice que la invasión ha sido un gran éxito. Lo que te dicen, o sea, es que el invasor ha actuado correctamente", ha censurado, para recordar después la actuación de su Gobierno cuando se ocupó Perejil

Por eso, ha asegurado que el Gobierno ha actuado con "cobardía, incompetencia y traición". Sin embargo, ha rechazado la iniciativa de Vox en el Congreso para que el Tribunal Supremo juzgue a Pedro Sánchez por traición y ha dicho que lo que hay que hacer es "poner un proyecto de futuro delante de los españoles".

"No hace falta añadir más frustración, que ya tenemos bastante", ha dicho, desechando también la presentación de una moción de censura en este momento para desalojar al jefe del Ejecutivo de Moncloa.

ALERTA DE QUE PUEDE "ESTALLAR" LA CONVIVENCIA

Al ser preguntado si cree que Marruecos chantajea a Pedro Sánchez, ha indicado que Sánchez "tiene una situación de enorme vulnerabilidad en relación con Marruecos". "Y si no, es muy fácil: que explique el cambio de posición en el Sáhara, que explique por qué no ha reaccionado en Ceuta de la manera que tenía que reaccionar, y que explique cómo es posible que el cambio de posición de España en el Sáhara, los españoles nos enteremos por una carta que nos lee el rey Mohamed VI", ha enfatizado.

Aznar ha criticado el traslado de los inmigrantes al campamento que se ha producido esta mañana al Puerto de Ceuta y ha advertido que cada día que pase "la situación será peor". A su entender, cada día verán imágenes "peores", la "violencia será mayor" y la "convivencia estallará porque la situación es insostenible".

"España no puede consentir lo que está sucediendo en Ceuta. Es una vergüenza para España, es una amenaza, es una invasión de nuestro territorio nacional y no lo podemos consentir", ha enfatizado, tras criticar los "errores" de Sánchez y que se fuera de vacaciones dejando todo "manga por hombro".

Tras defender la visita del Rey Felipe VI a Ceuta y ha señalado que "el futuro de España es el futuro de Ceuta", el expresidente ha señalado que las críticas de Sánchez y sus ministros al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, demuestran un nivel "bajo" y "lamentable". A su entender, "el ridículo" es "bochornoso".

Al ser preguntado quién se puede sentar en el banquillo, Aznar ha pedido esperar a la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional pero ha dicho que "es evidente que 80.000 o 100.000 personas no atraviesan el territorio de una nación sin que las autoridades lo sepan y sin que las autoridades lo faciliten", "por acción o por omisión".

Por eso, ha señalado que él espera que "esas investigaciones judiciales espero que lleguen hasta las más altas consecuencias" porque había decisiones que había que tomar y "no se han tomado". A su entender, "las responsabilidades están muy claras". "A partir de ahí vamos a esperar las acciones judiciales. El respeto en el Estado de Derecho es muy importante", ha manifestado.

"EL PRESTIGIO DEL CNI ESTÁ SERIAMENTE DAÑADO"

Al ser preguntado si cree que el CNI advirtió convenientemente, Aznar, ha dicho que el CNI "había avisado", así como la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Comisaría de Extranjería y las Fuerzas Armadas. "Supongo que no habían dado las voces suficientes para que los que están en el Gobierno se enterasen. Debe ser esa la cuestión", ha enfatizado.

En este punto, ha indicado que tras la reacción del Gobierno, "el prestigio del CNI está seriamente dañado", así como "el prestigio" de las demás Fuerzas de Seguridad. "Así no podemos seguir, porque se están dañando todas las instituciones del país", ha resaltado.

En cuanto a si cree que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería haber dimitido, Aznar ha indicado que "para dimitir tienes que tener un concepto y un sentido de la responsabilidad. "Si la responsabilidad no existe, ¿qué se va a dimitir?", ha exclamado.