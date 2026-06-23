Aznar critica los pactos entre el Gobierno y Bildu: "Hoy está en juego hacer efectiva la derrota de ETA"

Archivo - El expresidente del Gobierno José María Aznar durante la presentación del libro ‘Alexis de Tocqueville. Un liberal único’ del profesor Eduardo Nolla, en el Senado, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente 'popular' del Gobierno José María Aznar ha cargado este martes contra los acuerdos entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y EH Bildu en políticas de memoria, denunciando que "han metido a España en un atolladero" y alertando de que "hoy está en juego hacer efectiva la derrota de ETA".

Así se ha pronunciado Aznar durante su intervención en un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo desde el Senado, donde ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "blanquear" a "quienes habían sido estrechados hasta ocupar el sitio que les corresponde en el basurero de la Historia".

"Los responsables de blanquear el entorno político de ETA, los normalizadores del posterrorismo, los inventores del cuento de la ETA buena y la ETA mala han metido a España en un atolladero tan inmoral y peligroso, como estúpido e improductivo. Así de claro, así de crudo y así de rotundo", ha agregado.

A renglón seguido, Aznar ha dicho que la memoria de las víctimas del terrorismo "consiste entre otras muchas cosas en recordar una tarea pendiente": "El terrorismo asesinaba para difundir el terror y hacer de ese miedo un elemento de presión a favor de una muy concreta pretensión política".

"NO SE DEBE MERCADEAR CON LAS CONDENAS"

Durante una parte de su intervención, Aznar ha alertado de que "no se debe mercadear con las condenas" y que "se debe garantizar su cumplimiento". "Por eso mismo es totalmente inconcebible pactar con EH Bildu los contenidos de ninguna política de memoria", ha añadido.

Asimismo, ha vuelto a reprochar al Gobierno de Pedro Sánchez "elevar a la categoría de socio estratégico a la marcha sucesora de Batasuna", que, según ha dicho, "todavía distingue entre sus cuadros a los últimos jefes de la banda y presenta listas manchadas de sangre".

"NO CABEN LECTURAS INTERESADAS DE LA HISTORIA"

Con todo, ha rechazado las "analogías anacrónicas" y las "lecturas interesadas de la Historia": "Una guerra civil que dividió a España por la mitad no tiene parangón con la agresión terrorista de una banda criminal a una democracia consolidada".

Del mismo modo, ha llamado a impedir que el final de ETA "acabe siendo recordado como la conclusión de una guerra cuyas víctimas fueron responsabilidad compartida entre los terroristas y el Estado".

"Mientras el 60% de los jóvenes españoles siga sin saber quién fue Miguel Ángel Blanco ni por qué murió, todo intento de manipular la memoria colectiva, dosificando recuerdo y olvido, será una mistificación imperdonable", ha sentenciado.

ROLLÁN TAMBIÉN CONTRA BILDU

En parecidos términos se ha pronunciado también el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, que ha criticado veladamente también al grupo abertzale, definiéndoles como "guardianes de los secretos de la vergüenza".

"Si tuvieran dignidad y un compromiso con este país, España, lo que tendrían que hacer es dirigirse a un juzgado o a una comisaría y compartir esa información", ha afirmado, antes de recordar que todavía existen centenares de casos en los que se conoce la identidad de las víctimas, pero no la de todos los responsables de los crímenes.

En este sentido, Rollán ha defendido que el terrorismo constituye uno de los principales enemigos de las sociedades democráticas y ha reivindicado la necesidad de seguir trabajando por la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas.

Asimismo, ha advertido de que no debe haber "silencio, olvido ni indiferencia" ante el terrorismo y ha apostado por mantener la denuncia pública frente a aquellas iniciativas que, a su juicio, puedan beneficiar a terroristas o a sus entornos.

Finalmente, ha insistido en que mantener viva la memoria de las víctimas es una forma de proteger la democracia y evitar que se tergiverse el relato de lo ocurrido durante los años de terrorismo.

"Mientras España recuerde a sus víctimas, nadie podrá reescribir su historia ni arrebatarle la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia", ha concluido.