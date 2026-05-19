Aznar dice que el PSOE se está "desintegrando en tribus locales" y pide un Gobierno "fuerte" del PP que frene a Sánchez

1088447.1.260.149.20260519180759 El expresidente del Gobierno José María Aznar durante la primera jornada del VII Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar considera que las elecciones andaluzas del pasado domingo confirman "una tendencia clara hacia un cambio político en España" y evidencian que el PSOE está "desintegrándose en tribus locales". Tras asegurar que las próximas generales serán "unas elecciones constituyentes", ha pedido un Gobierno "fuerte" del Partido Popular que frene a Pedro Sánchez y recupere la nación, las instituciones y el sistema constitucional "entero".

En su intervención en el VII foro internacional 'Expansión' que se celebra en Alcalá de Henares (Madrid), Aznar ha afirmado que las próximas elecciones generales en España "se van a plantear, no directamente, pero sí en sus consecuencias, como unas elecciones constituyentes".

Así, ha indicado que "la coalición actual encabezada por Sánchez va a promover" que "el sistema constitucional se ha terminado", incluida la monarquía parlamentaria, y que España "tiene que configurarse como una confederación de repúblicas nacionales".

"Eso significa el reconocimiento nacional de Cataluña, el reconocimiento nacional del País Vasco. Eso va a ser la consecuencia de las próximas elecciones si gana o si puede hacer gobierno la actual coalición", ha avisado Aznar, para añadir que el PP es el "gran pilar constitucional" que puede evitar esa situación.

LAS ANDALUZAS "CONFIRMAN TENDENCIA CLARA HACIA UN CAMBIO POLÍTICO"

Al ser preguntado qué lectura saca de los resultado de las elecciones andaluzas del pasado domingo, Aznar ha indicado que esos comicios "confirman una tendencia clara hacia un cambio político en España". A su entender, ese "cambio político se va a producir" y es "absolutamente indispensable". "Lo que yo creo que está en cuestión en ese cambio político es cuál es la distribución de fuerzas en ese cambio político", ha agregado.

Aznar ha recalcado que España "necesita un gobierno muy fuerte" y ha advertido de que "no es lo mismo que un partido tenga 140 diputados y otro tenga 50" a que "un partido tenga 170 y otro tenga 20", en alusión al reparto de escaños entre PP y Vox.

En su opinión, en esa primera correlación de fuerzas el Gobierno "no es fuerte" y España necesita que lo sea porque hay que "recuperar el país institucionalmente entero". "Y yo espero que los españoles sean conscientes de eso. Y es lo que yo pido, un gobierno muy fuerte", ha abundado.

"EL PSOE ES UN PARTIDO EN DESINTEGRACIÓN"

El expresidente del Gobierno ha asegurado que el PSOE es un partido en desintegración. "Es un partido que se está desintegrando en tribus locales cada vez menos relevantes", ha enfatizado. Es más, ha señalado que hasta que la izquierda española va a tener "una travesía enorme" hasta que "se recomponga en una izquierda moderada socialdemócrata".

"Volver a pasar de las tribus radicales locales a un partido socialdemócrata central y constitucional, eso requiere muchísimo tiempo y por lo tanto España no está para esperar a eso, sino está justamente para que un gobierno fuerte tome las decisiones que el país necesita en un contexto internacional extraordinariamente peligroso y muy problemático", ha relatado, para avisar: "si nos despistamos, pagaremos las consecuencias".

Aznar ha asegurado que los problemas que tiene Pedro Sánchez "son de tal envergadura" que "solamente puede salir de ellos creando una crisis mayor", como una "crisis constitucional". "Los populistas no reforman las constituciones, las vacían. Claro, las transforman, las anulan", ha manifestado, para advertir de lo que "se juegan" en las próximas elecciones.

VE "ESCANDALOSO" DEDICAR FONDOS EUROPEOS A PENSIONES

El expresidente del Gobierno ha arremetido contra la política económica de Sánchez y sus "intervenciones" desde Moncloa. "Eso no es una economía libre. Eso es una economía de broma", ha manifestado.

A renglón seguido, ha criticado que el Gobierno de Sánchez se haya "gastado fondos europeos en pagar las pensiones" y ha dicho que eso "es una cosa escandalosa", dado que "no se ha hecho un pacto sobre defensa, no se ha hecho un plan hidrológico, no se ha hecho un plan sobre inteligencia artificial" y "no se ha hecho un plan educativo".

"Se han gastado dinero en gasto corriente en pago de pensiones. Es que realmente es una pérdida de oportunidad y es un despilfarro y una incompetencia al Gobierno que es muy fuerte, muy dura", ha enfatizado.

En materia de inmigración, Aznar ha defendido que sea legal y ordenada y ha apostado por fomentar la inmigración de Hispanoamérica, que hablan la "misma lengua" y tienen la "misma cultura". "Tenemos ese factor diferencial vamos a utilizarlo correctamente", ha apostillado, para subrayar que en Cataluña preferían "un inmigrante no hispanoamericano" que hablase español "y ahora por eso tienen los problemas que tienen".

Aznar ha criticado la Ley de Nietos del Gobierno y sus consecuencias relativas a la concesión de la nacionalidad y la "alteración del censo". "Tenemos que pensar a quién se le da la nacionalidad española. Esto de la ley de los nietos de la memoria democrática, eso no se tiene de pie", ha exclamado.

"HOY LA UNIÓN EUROPEA ES MÁS NECESARIA QUE NUNCA"

En clave internacional, Aznar ha señalado que Europa ha cometido "muchos errores" en "muchas políticas", como en la política migratoria, energética o de seguridad. Además, ha dicho que ha perdido "la revolución tecnológica".

Sin embargo, ha dicho que los europeos tienen que darse "cuenta de eso" y "reaccionar", "no compulsivamente, sino que reaccionar inteligentemente". Eso sí, ha subrayado que "la Unión Europea es más necesaria que nunca y hoy la OTAN para los europeos es más necesaria que nunca".

Aznar considera que España "ha perdido influencia" en Europa y en Iberoamérica. "Además de eso a que te dedicas es a situar a España en la marginalidad de Europa, en la marginalidad de la OTAN, desatas hostilidades políticas en contra de los Estados Unidos y en contra de Israel, de los cuáles tecnológicamente dependes para tener una seguridad realmente decente", ha dicho.

Por eso, ha acusado a Sánchez de colocar a España de "la peor manera posible, en el momento peor posible". "Por eso yo digo muy seriamente y con mucha preocupación que los intereses estratégicos de España están siendo seriamente dañados por Sánchez", ha finalizado.