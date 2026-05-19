Aznar, tras la imputación de Zapatero: "La Justicia en España es independiente y los jueces son independientes"

El expresidente del Gobierno José María Aznar durante la primera jornada del VII Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que no quería entrar a valorar la imputación del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, pero sí ha dejado claro que en España "la Justicia es independiente y los jueces son independientes". Según ha destacado, los jueces toman decisiones "en función de los hechos que conocen".

Así se ha pronunciado después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' considere a Zapatero como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos", según consta en el auto en el que el juez instructor, José Luis Calama, le cita a declarar como investigado el próximo 2 de junio.

Al ser preguntado expresamente --en la VII edición del foro internacional 'Expansión'-- por esa decisión del juez y cómo valora que Zapatero sea el primer presidente de la democracia imputado, Aznar ha replicado: "Yo sobre ese tema no tengo nada que decirle. Y no voy a decir nada, nada más que en España los jueces son independientes".

LOS JUECES TOMAN DECISIONES "EN FUNCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONOCEN"

En este sentido, el expresidente del Gobierno ha asegurado que los jueces toman las decisiones que le parecen "oportunas en función de los hechos que conocen" y "en función de lo que consideran necesario".

"La Justicia en España es independiente y los jueces son independientes. Y no tengo nada más que decir sobre ese asunto", ha afirmado Aznar en este foro de 'Expansión' que se celebra en Alcalá de Henares (Madrid), bajo el lema 'Desafíos para un nuevo orden global: Economía, geopolítica y tecnología'.

Este martes, el PSOE ha difundido un comunicado en el defiende la "presunción de inocencia" de Zapatero y asegura que la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado por los avances sociales que logró mientras gobernaba. "El que pueda hacer que haga", señalan los socialistas, recordando las palabras de Aznar y que relacionan con la investigación contra Zapatero.

También el Gobierno ha defendido la "presunción de inocencia" del exjefe del Ejecutivo, a la vez que ha reivindicado las actuaciones y procedimientos "pulcros y transparentes" en préstamos como el de Plus Ultra, según ha dicho la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros.

"HABRÁ GENTE QUE QUIERA LIQUIDAR EL ESTADO DE DERECHO"

Aznar ha dicho que "habrá gente que quiera liquidarse el Estado de Derecho en España". "No lo han conseguido, ni parece que lo vayan a conseguir", ha afirmado, para insistir en que España tiene "la garantía de tener unos jueces independientes y de que la Justicia lo sea".

En cuanto a si cree que está amenaza la democracia en España, Aznar respondido afirmativamente. "Está amenazada como está amenazada en todo el mundo". Así, ha precisado que la democracia "está amenazada por las fuerzas populistas que quieren vaciar" el sistema democrático y "por una revolución tecnológica que está fuera de control".