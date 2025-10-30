Aznar presenta este jueves su libro 'Orden y libertad' arropado por Feijóo y cargos del PP

Archivo - El expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el presidente del PP, ALberto Núñez Feijóo, durante la clausura del Campus FAES, a 19 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar presenta este jueves en Madrid su nuevo libro 'Orden y libertad', en un acto en el que se verá arropado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y otros cargos de la formación.

En la obra, editada por 'La Esfera de los Libros', Aznar analiza el contexto de incertidumbre global marcado por cambios tecnológicos, económicos y geopolíticos, y reivindica el liberalismo conservador como marco para fortalecer las democracias frente al auge de los populismos y nacionalismos extremos, tanto de izquierdas como de derechas.

Desde la convicción de que "sin libertad no hay orden y sin orden no hay libertad", el autor defiende la necesidad de instituciones sólidas, liderazgo responsable y una nación española cohesionada como proyecto común.

"El orden sin la libertad es garantía de despotismo y decadencia; la libertad sin el orden es el prólogo de una desintegración que se liquida de forma autoritaria", afirma Aznar en su libro, mientras invita a defender ambos principios y a reforzar los principios del liberalismo y el conservadurismo como alternativa a los populismos y nacionalismos extremos, tanto de izquierdas como de derechas.

FEIJÓO Y AZNAR, JUNTOS DE NUEVO

Desde 'Génova' han confirmado que el líder de la oposición asistirá a la presentación, junto con el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, y el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal.

Feijóo y Aznar ya estuvieron juntos hace poco más de un mes en la clausura del Campus FAES 2025, donde coincidieron en acusar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "aislar" y llevar a España a la "irrelevancia" internacional.

Además, esa foto entre ambos tendrá lugar pocas horas después de que el presidente del Gobierno comparezca en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado, en la que el PP le interrogará por el "origen" del dinero en metálico en la sede socialista de Ferraz, después de que un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) localice pagos en efectivo del PSOE "sin respaldo documental".