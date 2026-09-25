Aznar ve una urgencia nacional que gane Feijóo pero pide "cabeza fría" porque habrá que navegar por "aguas turbulentas"

1120181.1.260.149.20260925125345 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante la clausura del Campus FAES 2026, en la Fundación Ortega Marañón, a 25 de septiembre - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este viernes que es una "verdadera urgencia nacional" que Alberto Núñez Feijóo llegue al Palacio de la Moncloa porque España necesita "hombres de Estado" y "no charlatanes, ni apóstoles, ni profetas". Eso sí, ha pedido "cabeza fría" y "pulso firme" porque la situación que se vive con el Gobierno de Pedro Sánchez se va a prorrogar y navegarán "por aguas turbulentas", por lo que hace falta "serenidad", "templanza" y "determinación".

"Ahora más que nunca se deben elegir políticos y no demagogos", ha afirmado en la sesión de clausura del Campus FAES 2026 que se celebrado esta semana en Madrid --bajo el título 'América Latina en transformación: consecuencias para la Unión Europea'-- que ha cerrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

A su intervención, Aznar ha indicado que la victoria de Feijóo en las elecciones generales "será la victoria de todos los españoles, porque cuando suceda, los primeros derrotados serán el sectarismo y la exclusión".

Aznar ha afirmado que Feijóo posee lo que más necesita España porque la política española requiere "con urgencia una dieta prolongada que la ponga durante muchos años a resguardo de charlatanes sin escrúpulos". A su entender, "la demagogia es una suerte de perversión de la democracia" y "es transversal a derecha izquierda".

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