Balance de lucha antiyihadista en cinco años: 37 menores detenidos, 116 expulsados y ningún plan de atentado inminente

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside una reunión extraordinaria de la Mesa de Valoración del Riesgo de la Amenaza Terrorista, celebrada el 20 de marzo - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La lucha antiterrorista por delitos de yihadismo deja en España un balance en los últimos cinco años de 37 menores de edad detenidos y 116 expulsados, dentro una estrategia que el Ministerio del Interior destaca por sus "elevados niveles de eficacia" en el plano de la prevención para "neutralizar la amenaza antes de que alcance fases operativas avanzadas".

En este sentido, reconoce que desde 2021 se han detectado algunos casos en los que se han evidenciado actividades de autocapacitación y selección de objetivos en diversas fases, "la mayoría incipientes o primarias", pero "en ningún caso han sido inmediatamente previas a la comisión de un atentado".

El pasado 25 de marzo, una operación conjunta de la Policía y la DGST marroquí permitió desarticular una célula yihadista, con un arrestado en Mallorca y dos más en Tánger. Las autoridades marroquíes los vincularon con la rama de Daesh (Estado Islámico) en el Sahel y Somalia, apuntando a la planificación de un atentado --"una acción de gran envergadura", se limitó a decir el Ministerio del Interior--.

CATALUÑA, A LA CABEZA DE DETENCIONES

En una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno se remite a los 100 detenidos por su presunta relación con el terrorismo yihadista en 2025, la mayoría en Cataluña (33), seguido por la Comunidad de Madrid (13), Comunitat Valenciana (13) y Melilla (9).

"La elevada actividad policial y el número de detenciones registradas deben interpretarse como un indicador de eficacia preventiva, no como un reflejo automático de una mayor peligrosidad estructural e inminente", ha añadido, recordando que la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista mantienen el nivel 4 sobre un máximo de 5 desde junio de 2015, aunque con medidas de refuerzo primero por la el conflicto entre Israel y Palestina y ahora por la guerra de Irán.

En este sentido, ha contabilizado 116 expulsiones ejecutadas por infracción muy grave del artículo 54.1.a de la Ley Orgánica 4/2020 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. De ellos, 21 fueron expulsados en 2025, siendo los años con más expulsiones 2023 (con 47) y 2022 (con 32); y los que menos 2021 (5) y 2024 (11).

CUATRO ACTORES SOLITARIOS Y 123 CON PROGENITORES EXTRANJEROS

El Gobierno se centra en el papel de los llamados actores solitarios y, especialmente, en que la propaganda terrorista online "continúa afectando de forma escalada a individuos autoradicalizados, que son cada vez más jóvenes y menores, tendencia que está siendo igualmente observada en los principales países de nuestro entorno".

Sobre el actor solitario, advierten de que se han detectado su presencia en cuatro casos, entendiendo aquí al "sujeto que emprende una acción de carácter violento de forma individual, sin apoyo o dirección de ninguna organización o célula terrorista".

La edad media de los detenidos desde 2021 es de 32 años y el Ejecutivo aporta otros datos relevantes como que hubo 196 detenidos extranjeros. "De las personas detenidas con nacionalidad española por delitos de terrorismo de etiología yihadista en los últimos cinco años, en un total de 123 constan progenitores extranjeros", continúa.

Las nacionalidades de los detenidos en España en los últimos cinco años han sido las siguientes: Albania, Apátrida, Argelia, Bolivia, Bosnia i Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Colombia, España, Francia, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, México, Noruega, Pakistán, Palestina, Rusia, Siria, Tayikistán, Túnez, Ucrania y Yemen.